Ugyanazon az úton járunk, mint Mesterünk – Megkezdődött a szinodális folyamat egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba egri érsek október 17-én az egri bazilikában szentmise keretében hirdette meg a 2023-ig tartó folyamat kezdetét.

A mai evangéliumban az apostolok versengéséről és Jézus ezzel kapcsolatos tanításáról hallottunk – mondta a főpásztor szentbeszédében. – A Mester nyilvánvalóvá tette, hogy nem olyan egyházat akart, ahol követői rangokért és magas beosztásokért küzdenek, mint ahogy az a világban folyik. „Köztetek ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok. Hisz az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.” Ezt az ideált a pápák már az első századok óta fontosnak tartották, majd Nagy Szent Gergely pápa a 6. században kezdte alkalmazni magára a servus servorum Dei (Isten szolgáinak a szolgája) kifejezést, amely azóta a pápák címei között található.

Ferenc pápa is a szolgálatra utalt a Hősök terén az eucharisztikus kongresszuson: „Mit jelent Jézus nyomában járni? Azt jelenti, hogy járjuk az élet útját azzal a jézusi bizalommal, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Ugyanazon az úton járunk, mint Mesterünk, aki szolgálni jött, és nem azért, hogy neki szolgáljanak (vö. Mk 10,45). Azt jelenti, hogy mindennap odalépünk testvéreinkhez. Az Eucharisztia indít erre bennünket, hogy érezzük: egy test vagyunk, amelyet megtörnek a többiekért.” A pápa ebben a szellemben, a szolgálat szellemében akar új lendületet adni Egyházunk életének. Ezért olyan kezdeményezéssel állt elő, amellyel ki akar mozdítani bennünket jól megszokott ritmusunkból és új utakra akar vezetni.

Végül Ternyák Csaba rámutatott: Merre akarja vezetni a Lélek az Egyházat? – Ez a fő kérdés. Nem az Egyház tanításának a megvitatásáról, nem doktrinális kérdésekről van tehát szó, még csak nem is látványos és nagyszabású eseményekre van szükség, hanem arra, hogy az Egyház valamennyi tagja beszámolhasson róla, milyen tapasztalatai vannak szűkebb és tágabb közösségében. A fő cél tehát Isten egész népének figyelmes meghallgatása és annak közös megvitatása, hogy miként lehet közösen teljesíteni Isten akaratát az új évezredben.

Ternyák Csaba szentbeszéde teljes terjedelmében ITT olvasható.

Fotó: Egri Főegyházmegye

Esztergom- Budapesti Főegyházmegye

Október 17-én Erdő Péter bíboros, prímás az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára a Szent István-bazilikában hirdette meg a 2023-as vatikáni püspöki szinódusban kicsúcsosodó folyamat kezdetét.

Zebedeus fiainak kérése Jézustól érdekes dolognak a jele – kezdte szentbeszédét Erdő Péter. – Jele annak, hogy Jézus legközelebbi tanítványai is, pontosan Jézus szavai és tettei alapján meg vannak arról győződve, hogy Jézus országot akar szervezni. Messiásnak tartják, hát messiási országot, földi diadalmas országot várnak tőle. És Jézus meg is tesz mindent, ami alapot ad erre a várakozásra. Hiszen a tanítványok közül néhányat külön választ, elkülöníti, magához hívja, képezi, oktatja őket, beszél nekik az országról, különleges megbízatást ad nekik, hát persze, hogy úgy érzik, eljön az idő, és itt a földön egy új ország tisztségein osztozkodhatnak. Ezért kérik Jézustól a protekciót. Tehát fontos pozíciókat akarnak majd abban a dicsőséges földi országban. És Jézus nem utasítja el őket teljesen. Nem azt mondja, hogy ilyen ország pedig nem lesz. Hanem azt mondja, hogy ez valami egészen más. Hogy „nem tudjátok, mit kértek”.

A bíboros rámutatott: Amikor most a Szentatya kérésére a világ minden egyházmegyéjében megnyitjuk a 2023-ra kitűzött püspöki szinódus előkészítését, közös gondolkodásra vállalkozunk plébániai és egyházmegyei szinten Egyházunk küldetésének teljesítéséről. A középpontban azonban, ahogyan a mai evangéliumban is hallottuk, nem az Egyház szervezete és működési módja áll, hanem a küldetés.

Hogyan tudjuk Krisztus örömhírét legjobban átadni annak a világnak, amelyben élünk. Erre keressük a választ, mégpedig úgy, hogy tudatában vagyunk: minden megkeresztelt ember megkapta a Szentlélek ajándékát. Ezt az ajándékot a bérmálás megerősíti, az egyházi rend szentsége pedig, nemcsak fokozatban, hanem lényegileg is kibővíti. Ezért mindenki a maga küldetésében járul hozzá Egyházunk közös feladatának teljesítéséhez. Ehhez pedig mindannyiunk részéről áldozatkészségre van szükség, személyes szeretetkapcsolatra Krisztussal, aki küldetésünk tartalma és erőforrása.

A szertartásról szóló beszámolónk ITT olvasható.

Fotó: Merényi Zita

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a hajdúdorogi görögkatolikus székesegyházban nyitotta meg október 17-én a Ferenc pápa által meghirdetett szinódusi út egyházmegyei szakaszát.

A főpásztor szentbeszédében rámutatott: Ezen a napon bizánci egyház a VII. Egyetemes Zsinat atyáira emlékszik. A felolvasott evangéliumban a magvetőről szóló jól ismert példabeszédet hallhattuk. Többnyire azt szoktuk vizsgálni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek meggátolják, hogy az isteni mag az emberi szívbe jutva sokszoros termést hozzon. Sok akadály, gát, sok egyéb tényező nehezíti a mag szárba szökkenését és gyümölcstermését. E mai napon azonban Jézus példabeszédének záró képére szeretném inkább a figyelmet irányítani. Ma azt a helyzetet vizsgáljuk mélyebben, amikor a mag már a jó földbe hullott és nincs más dolga, mint sokszoros termést hozni.

„Tegyük fel, hogy a mi lelkünk jó termőtalajt nyújt, és már belé hullt az isteni mag, s most már nincs más teendő, mint várni, remélni a termés beérését. Egyházunk valójában ezért él, hogy fejlődjék, ezért indította útjára a Szentlélek pünkösdkor, hogy eljusson a beteljesülésre, ez élteti Krisztus titokzatos testét, hogy fejlődésével sokakat, egyre többeket vezessen el Istenhez, juttassa el a vele való egyesülésre. Lám, ez az a sokszoros termés, amelyet az Egyháznak, pontosabban minden tagjának meg kell hoznia. S ez a termés-gazdagság nagyon sokféle módon meg tud jelenni” – fogalmazott Kocsis Fülöp, majd ismertette a most kezdődő folyamat részleteit és kiemelte fontosságát. „Nemcsak a papoknak kell prédikálni arról, hogy öröm Jézus Krisztussal együtt élni, nemcsak a hitoktatók feladata, hogy átadják a hit lényegét. Szülők, pedagógusok és minden egyes ember kötelessége, keresztény felelőssége, hogy a hitet továbbadja. Csak az a hit él, ami továbbadható, ami ennek révén fog tovább fejlődni. Lehet, hogy meg kell halnia érte s elpusztul, mint a mag a földben, de utána sok termést hoz. Amikor az ember úgy érzi, hogy kudarcok veszik körül, de hisz abban, hogy Krisztus élő Egyházának a tagja, akkor ezek a kudarcok, elesések, bukdácsolások is új termést fognak hozni.”

Végül a közös munka mellett imádságot is kért a főpásztor a hívektől: Kérjük közösen a Szentlelket, hogy értesse meg velünk, mit mond a Lélek a gyülekezetnek. A Lélek pedig egészen biztosan meg tud tanítani minket arra, hogy hogyan kell helyesen imádkozni, mi kell ahhoz, hogy fejlődjék az Egyház, hogy majd Isten akarata szerint sok gyümölcsöt hozhasson. Adja Isten, hogy a mai naptól, mindnyájan a Szentlélekre figyelő görögkatolikusokká váljunk!

Kocsis Fülöp szentbeszéde teljes terjedelemében ITT olvasható.

A főpásztor szinódusi úttal kapcsolatban írt levele ITT érhető el.

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek ünnepi szentmise keretében nyitotta meg a szinódusi folyamatot Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén. A szentmise kezdetén a Szentlélek segítségét kérték, majd a főpásztor átadta a megbízólevelét Finta József általános helynöknek, aki az egyházmegye szinódusi útja egyházmegyei szakaszának kapcsolattartója lett.

A főpásztor szentbeszédében a napi olvasmányokhoz kötötte gondolatait. Jézus ismeri az emberi gondolatokat és paradox módon válaszol a Zebedeus fiúk kérésére. Érdekes ez, hiszen Isten oltotta belénk a versengést. Szent Pál apostol is írta Korintusban, ahol naponta láthatták az Isztmoszi stadionban a sportolókat, hogy „én is futok”. Ám ez a futás nem céltalan, hanem valamiért történik. Ha Isten belénk oltotta a versengés vágyát, akkor ennek oka kell, hogy legyen. Jézus rámutat: Elsőnek kell lenni, de nem úgy, mint a világ nagyjai, akik a hatalom és elsőség megszerzése közben leigáznak másokat, hanem úgy, hogy szolgálunk. A szolgálat lett az Egyház karrierjének evangéliumi módja.

Ebben a papi szolgálat, a különböző fokozatok megvannak, de a hívek által vállalt szolgálatok is. A főpásztor elmondta, hogy a szentmisében két papnövendéket fog a kisebb rendekben részesíteni. Hódi Dávid lektor lesz, míg Hirling Attila az akolitusi szolgálatra nyer felavatást. A tény, hogy Isten áldásával összekötött felavatással bízza meg őket azt jelenti, hogy ezt a szolgálatot egy életre kapják.

A főpásztor végül arról is szólt: Ferenc pápa szinódust hirdetett, mely különbözik a zsinattól. A szinódus az utak találkozása a görög nyelv szerint; a találkozás és tanácskozás a pápa tanácsadó szervévé vált. A második vatikáni zsinat óta él ez a forma, hiszen korábban csak a püspököket kérdezték meg.

A Szentatya megpróbálja bekapcsolni ebbe a folyamatba a hívő népet is tapasztalataival együtt. Erősíteni akarja a közösséget, az Egyházhoz tartozást és a missziót. A közöny legyőzése az egyik cél.

Az érsek elmondta, közösségeink akkor tudnak erőteljesebbek lenni, ha vissztérnek a forráshoz. Nem véletlenül ez volt az eucharisztikus kongresszus jelmondata is: „Minden forrásom belőled fakad”. Jézusnak, a forrásnak a szava kell, hogy serkentsen a szolgálatban.

A szentmise végén Finta József általános helynök köszöntötte az érseket az egyházmegye nevében; a főpásztor október 18-án ünnepli 71. születésnapját.

A szentmiséről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök a miskolci székesegyház felújítási munkálatai miatt október 17-én a szikszói görögkatolikus templomban mutatott be Szent Liturgiát, melynek keretében megnyitotta a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszát.

A szinódusi út minden egyes szakaszának a Szentlélek az irányítója, ezért is hívtuk segítségül, az iránytű pedig ebben a folyamatban az evangélium, az Isten Igéje – mondta Orosz Atanáz a Szent Liturgián. Ezt jelzi az ikonosztázion elé kihelyezett díszes evangéliumos könyv is.

A zsinati hagyományok előzménye talán éppen az a Jeruzsálemben tartott apostoli zsinat, amelynek az Apostolok cselekedetei 15. fejezetében és Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében találjuk leírását – mondta a főpásztor.

„Ezen a megbeszélésen mindenki őszintén megszólalhatott, jelen voltak az apostolok, a presbiterek, de jelen voltak az ősegyház tagjai is. Most, Ferenc pápa rendelkezése alapján, a soron következő püspöki szinódust egy évvel elhalasztották, illetve a szokásostól különböző módon kezdik el. A Szentatya kérése az, hogy amikor a püspökök két év múlva tanácskozni fognak Rómában, akkorra gyűjtsék össze azon világi hívők és papok véleményét is, akik az Egyházat alkotják. Hiszen mindnyájan egy testet, Krisztus titokzatos testét alkotjuk, és mindnyájunknak lehet valamiféle véleménye, szava. Az Egyház meg akarja hallgatni ezeket a véleményeket.”

A liturgiáról szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Miskolci Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

Szocska A. Ábel megyéspüspök október 17-én nemzeti kegyhelyünkön, Máriapócson hirdette meg a püspöki szinódus egyházmegyei szakaszát a Nyíregyházi Egyházmegye területén.

Elindulunk egy úton, melyet a Szentatya hirdetett meg, s melyre valójában a Szentlélek hív minket – kezdte beszédét a főpásztor. Évtizedekkel ezelőtt volt legutóbb ilyen nemzetközileg is kiterjesztett, nagyfokú társadalmi párbeszédre építő szinódus – a II Vatikáni Zsinat előkészítéseként. A Szentatya, aki mindannyiunk válaszára kíváncsi, arra a kérdésre keresi a választ: hogyan látják az emberek az Egyház jelenét és jövőjét a közösség, a részvétel és a misszió tükrében – s a Katolikus Egyházon belül a Görögkatolikus Egyházra vonatkozóan is – fogalmazott a püspök.

Ahogyan az elhangzott evangéliumi szakaszban Jézus megkérdezi tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”, úgy kérdez bennünket a Szentlélek: minek tartják, hogyan látják a Görögkatolikus Egyházat az emberek, a közösséget, az abban való részvételt és a küldetését. A Szentlélek arra hív, hogy ezekre a kérdésekre lelkiismeretesen válaszoljunk.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: P. Tóth Nóra

Szombathelyi Egyházmegye

Október 17-én Székely János megyéspüspök nyitotta meg a szombathelyi székesegyházban a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszát.

A szentmise felvételről visszanézhető.

