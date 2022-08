Új görögkatolikus közösségi térrel gazdagodott Szirmabesenyő

A Szirmabesenyői Görögkatolikus Parókia sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében kiírt „MFP2022 Egyházi közösségi terek fejlesztése” felhíváson egy, a templomkertben felépítendő, fedett közösségi tér kialakítására. A pályázaton elnyert pénzösszeget Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete további támogatással egészítette ki. A munkálatokat júliusban kezdték és augusztus elején be is fejezték.

Urunk színeváltozásának napja a görögkatolikus egyházban önmagában is fölemelő ünnep. A szirmabesenyői közösség életében pedig még inkább kiemelt ez a nap, hiszen ekkor van a templom címünnepe, a templombúcsú napja is.

Erre az alkalomra meghívták az egyházmegye püspökét, Orosz Atanázt, aki az ünnepség kezdetén megáldotta az új közösségi teret. Ezt követte a püspöki Szent Liturgia.

A főpásztor megemlítette, hogy ezekben a forró napokban és órákban sokan strandon és tengerben megmártózva keresnek felfrissülést, az ünneplők viszont a „kegyelem tengerében” fürödnek meg. Ez nagyobb örömet és boldogságot kínál, hiszen nemcsak időleges testi felüdülést ad, hanem örök életre szóló lelki kincseket is nyújt. „Emiatt ma mi is együtt kiálthatunk fel Szent Péter apostollal: »Jó nekünk itt lenni.«”

Orosz Atanáz rámutatott egyúttal arra is, hogy azért is jó itt lennünk, mert hazánkban mi most még szabadon élhetünk. Szólt viszont arról is, hogy sok veszély fenyegeti a békénket és békességünket, s bizony jöhetnek más, jóval nehezebb idők is. Ezzel pedig bűnbánatra és megtérésre buzdította a jelenlévőket.

A templomi ünnepség végén, hagyományos módon megáldották a szőlő és egyéb gyümölcsök zsengéjét, melyeket miroválás (olajkenet) keretében osztottak ki.

E napon ráérezhetett a közösség a püspök által is idézett 88. zsoltár alábbi versének igaz voltára: „Boldog a nép, mely tud vigadozni” – ünnepelni.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Szöveg: Polyák Imre parókus

Fotó: Trestyánszki Csaba

Magyar Kurír