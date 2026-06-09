Új helyszínnel bővült a székesfehérvári RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia 29 éve vesz részt Székesfehérvár szociális életében és a szenvedélybetegek ellátásában, egyre szorosabb együttműködésben a városban, illetve a környező településeken működő szociális, egészségügyi, egyházi és oktatási intézményekkel.

A széles körű összefogásnak köszönhetően most újabb fejlesztés valósulhatott meg: a maroshegyi felújított épületben működik tovább a közösségi ellátás, a nappali intézmény és a közösségi szolgálat. Az alacsony küszöbű ellátás, az elterelőcsoport és a pszichiátriai szakrendelés ugyanakkor továbbra is a Gyümölcs utcában várja a klienseket.

A plébániaépület teljes átalakításon ment keresztül. A Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával megvalósult, 280 millió forintos fejlesztés során közösségi tereket, irodákat és fogadószobákat alakítottak ki. A házat otthonossá tevő bútorok és berendezési tárgyak beszerzéséhez Székesfehérvár Önkormányzata 4 millió forinttal, a Fehérvár Travel Alapítvány pedig 4,5 millió forinttal járult hozzá.

A házszentelő ünnepségen Spányi Antal megyéspüspök méltatta a RÉV munkatársainak embermentő tevékenységét, amelyet évtizedek óta folytatnak azokért, akiknek tönkrement az életük, az emberi kapcsolataik és a családi életük.

Megköszönte a szakemberek áldozatos munkáját, amellyel az Egyháztól kapott küldetésüket végzik. Kiemelte: céljuk, hogy a betegeket felemeljék, életüket könnyebbé, emberi kapcsolataikat harmonikusabbá tegyék, a családoknak pedig megadják azt a boldog életet, amelyre mindenki vágyik.

„Az Egyház a kezdetektől fogva felelősnek érezte magát minden emberért. Azokért is, akik segítségre szorulnak, akik kereszteket hordoznak – még ha önmaguk hibái miatt is teszik ezt.

A bajba jutott ember mellé oda kell állni, nem a miérteket keresve, hanem segítséget nyújtva, a gyógyulás felé vezetve őt.

Nagyon örülök, hogy ez a munka 29 éve a felsővárosi plébánia épületében indult el, és mostantól itt, a maroshegyi plébánia megújult épületében, korszerű eszközökkel felszerelt, tágas helyiségekben, a modern kor elvárásainak megfelelő környezetben segíthetik az ide betérőket” – fogalmazott a megyéspüspök.

A RÉV több évtizede, a várossal szorosan együttműködve lát el hiánypótló feladatot a szenvedélybetegek segítése terén – hangsúlyozta Mészáros Attila alpolgármester, aki örömét fejezte ki, hogy az összefogásnak köszönhetően megújult, és újra a közösséget szolgálja a Maroshegy szívében található épület, amelyben immár 21. századi körülmények között fogadhatják a klienseket.

„Nagyon hálásak vagyunk, és a város közössége nevében szeretném megköszönni a megyéspüspöknek, a Katolikus Karitásznak és minden dolgozónak azt a megfeszített munkát, amelyet Székesfehérváron és az agglomerációban a szenvedélybetegséggel küzdő emberekért tettek az elmúlt 29 évben. Bízunk benne, hogy ebben a fantasztikus környezetben még sok-sok évig folytatják tevékenységüket.

Persze van állami ellátórendszer, önkormányzati ellátórendszer, de nagyon fontos, hogy az egyházi és a civil szervezetek is olyan feladatot látnak el, amelyben együtt válik teljessé, amit az ellátottakért teszünk” – hangzott el a beszédben. Mészáros Attila végezetül egy kedves ajándékkal köszöntötte az intézmény igazgatóját, Sinkovicsné Máté Hortenziát.

Zagyva Richárd, a Magyar Katolikus Karitász országos igazgatója hangsúlyozta: a szervezet fenntartásában működő ambulancia az itt dolgozó szakembereknek köszönhetően a remény otthona kíván lenni.

„A RÉV, mint mindannyian tudjuk, három egyszerű, ám rendkívül fontos szót hordoz magában: remény, élet, változás. Ez a három szó foglalja össze mindazt, amit a Karitász több mint 35 éve képvisel, az újjáalakulása óta a szenvedélybeteg-ellátás területén is. Amikor a kilencvenes évek elején több városban is elindult a RÉV-hálózat, az alapítók felismerték, hogy

a függőség nem csupán egészségügyi vagy szociális kérdés. Minden szenvedélybetegség mögött ott van egy ember, egy család, sokszor egy összetört kapcsolat és egy elveszni látszó életút.

Ezért a RÉV a kezdetektől fogva nemcsak a problémákat akarta kezelni, hanem az embereket akarta kísérni. A Karitász küldetése is pontosan ez: odamenni, ahol a legnagyobb a szükség, ahová mások nem szívesen mennek.

A szenvedélybeteg ember mellett maradni különösen nehéz szolgálat, mert türelmet, szakértelmet és mindenekelőtt szeretetet igényel. Ez a Karitász fő üzenete és küldetése.”

Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója felidézte, hogy Farnas István, a RÉV Ambulancia vezetője – aki betegsége miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen – kezdeményezte az egyeztetéseket, és vitte végig a projektet a megvalósulásig, amelyhez rengeteg tervezés, számos tárgyalás és széles körű összefogás kellett. „Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen együttműködés résztvevői lehetünk. Egyházi, önkormányzati és civil összefogásnak köszönhető, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működő ambulancia ezen intézmény falai között folytathatja a munkáját. Ez az elmúlt 29 év bizalmának a jele is, hiszen keresztény és karitászos identitásunkat megőrizve, professzionális szakmai munkával próbáltunk minél több ellátottnak segíteni az elmúlt időszakban” – mondta az igazgatónő, majd megköszönte a RÉV országos hálózatának és a munkatársaknak a költözéshez, valamint a működés megkezdéséhez nyújtott segítséget, kiemelve, hogy nemcsak szakmailag, de emberileg is mindvégig egymás mellett álltak.

A köszöntőket követően a jelenlévők egy fotó- és videóösszeállításon keresztül ismerhették meg a maroshegyi plébánia múltját, valamint azt az utat, amíg az épület a RÉV otthonává válhatott. A vetítés alatt tolmácsolták Farnas István köszöntőjét is, amelyből nem hiányoztak a hála, a köszönet szavai és az elkötelezett, embert szolgáló munka szeretete.

„Ez a ház már eredetileg is a közösség szolgálatára épült, és most, évtizedekkel később is ezt a küldetést folytatja új formában és új tartalommal. Milyen szép az isteni gondviselés rendje, hogy ma ismét ezt a feladatot teljesítheti! Az épület a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia otthona lesz, amely olyan emberek felé fordul, akik szenvedélybetegséggel küzdenek, és akiknek az életében szükség van kísérésre, megértésre és az újrakezdés lehetőségére. A szolgálat, amely itt működik, sokrétű segítséget nyújt, hiszen munkatársaink egyéni és családkonzultációkat biztosítanak, pár- és családterápiás folyamatokat kísérnek, valamint csoportfoglalkozások keretében segítik a felépülés útját. Emellett jelen vannak azok mellett is, akik élethelyzetük miatt a társadalom peremére szorultak, számukra a börtönmisszión keresztül is igyekeznek támogatást nyújtani. Mindez azt mutatja, hogy

ez a szolgálat nem zárul be az intézmény falai közé, hanem kilép az emberek valós élethelyzeteibe, és ott van a nehézségekben, a krízisekben, valamint az újrakezdés reményében is.

A szenvedélybeteg-segítés nem pusztán szakmai feladat, hanem emberi kísérés, amelynek célja, hogy az ember visszataláljon önmagához, családjához, közösségéhez és ahhoz az élethez, amelyben újra megtalálhatja a reményt és az értelmet.

Kívánom, hogy ez a megújult ház valóban a remény háza legyen, a gyógyulás és az újrakezdés helye, és áldás kísérje mindazok életét, akik ide belépnek, akár segítséget kérve, akár segítséget nyújtva” – üzente az ambulancia vezetője.

Tóth Tamás esperes-plébános meghatottan beszélt arról, hogyan vált a Szent Kristóf-plébánia egykori óvodája Magyar László alapítóval összefogva a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményévé, majd hogyan alakult át a plébánia épülete Farnas Istvánnal együttműködve a RÉV új otthonává. Mosollyal a szemében megígérte: a két intézmény között álló templom megmarad a közösségnek az Isten dicséretére.

„Arról tudom biztosítani mind a két oldalt, a templom jobb és bal oldalán, hogy mi ott középen imádkozunk. Minden áldott vasárnap – ezt megígérem és garantálom – nem feledkezünk el rólatok egy másodpercre sem. A szentmisén az Isten ott van a kenyérben, mintegy 15 méterre tőletek, ezért azt kívánom, hogy ennek az erejét élvezzétek, menjen a szívetek közepébe. Akkor itt az embereknek életet tudtok adni, és éltetni jó” – fogalmazott a plébános.

Az ünnepség zárásaként Spányi Antal megyéspüspök megáldotta a házat és a RÉV munkatársainak áldozatos tevékenységét.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Bácskai Gergely

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír