Új kápolna alapkövét áldotta meg Palánki Ferenc megyéspüspök Komádiban

Az eseményen jelen volt Németh István püspöki titkár, Krakomperger Zoltán általános helynök, Némethné Székely Julianna és Kovács István, az EKIF igazgatói. Részt vettek továbbá az egyházközség hívei, az esperesi kerület papjai, Rákóczi Jenő plébános, valamint Komádi város polgármestere, Tóth Ferenc.

Az ünnepség elején Rákóczi Jenő plébános köszöntötte a megjelenteket, és azt hangsúlyozta, hogy nekik is jelnek kell lenniünk: hitükkel, tetteikkel és egymás szolgálatával mutassanak utat a környezetünknek. Ezután felolvasta az alapkő okiratát, és elhelyezte az ereklyéket az urnában.

Tóth Ferenc polgármester rámutatott: „Aki iskolát, templomot épít, az a jövőbe fektet be.” Megköszönte Palánki Ferenc püspöknek a közbenjárását, hogy ez az új kápolna felépülhet a településen.

A főpásztor beszédében hangsúlyozta, hogy a templomépítés nem pusztán egy épület létrehozását jelenti, hanem Isten dicsőségére és az emberi szívekben való lelki építkezésre irányul. Ferenc pápát idézve elmondta: a hit az Istennel való barátság, majd hozzátette, a hit a cselekvő szeretetben és közösségépítésben nyilvánul meg. Palánki Ferenc megyéspüspök arról is beszélt, hogy amikor majd bemennek ebbe a templomba, elmondhatják, hogy beléptek Jézus Szívébe, a szeretet központjába. „Hogy mi magunk is ebből a szeretetből merítsünk, és akikkel találkozunk, azok is meríthessenek ebből a szeretetből rajtunk keresztül” – hangsúlyozta.

A főpásztor köszöntője ITT meghallgatható.

Ezután Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az új kápolna alapkövét, majd közös imádság mellett elhelyezték azt a kijelölt helyén.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír