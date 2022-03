Új kezdetet ünnepeltek Kisbéren – Megújult a plébánia közösségi épülete

„Épüljetek lelki házzá” mottóval hívták a híveket, hogy épületeik megújulása után a közösségi építkezés kezdetéért adjanak hálát Kisbéren. Rózsafüzér imádsággal várták a püspöki szentmisét a templomot megtöltő hívek.

Újra közösséggel együtt ünnepelhetünk. A plébánia épületének megújítása új kezdetet jelent, Kisbér és a környék közös eseménye – köszöntötte Veres András püspök az ünneplőket.

A főpásztor tanítását a nagyböjthöz kapcsolta. „Mi az Egyház szándéka a nagyböjttel? Mit tanít a böjtölés gyakorlatáról? Sokan leadott kilóknak örülnek, de a böjt lelki célokat kell hogy hordozzon. Az a feladata, hogy gondolkodásunkat az öröklét felé fordítsa. A böjt által a kegyelemmel megerősített lélek képes testünket irányítani, testünk kívánságai el tudnak téríteni ugyanis a helyes útról. Az Egyház ezen cékitűzése nem jelenti azonban azt, hogy a kereszténység a test ellensége lenne – hangsúlyozta a győri megyéspüspök. – Annak tudatában élünk, hogy Isten értünk és nekünk teremtette a világot. A világ jó és szép, számunkra Isten ajándéka, ezért értékességét hirdetjük. Ugyanakkor szeretnénk olyan szabadságra eljutni, amelyben a kegyelem és ez értelem irányítja cselekedeteinket.

Sajnos gyakran becsapjuk magunkat, mert azt gondoljuk, tudunk uralkodni érzéseinken és indulatainkon, de egy-egy nehezebb helyzetben kiderül, ez nem így van. Mi, keresztények sem vagyunk kivételek. Gyakran vagyunk indulatosak, megcsap a hedonizmus szele bennünket, vagy erősen ragaszkodunk földi dolgokhoz, halmozzuk a világi javakat. Ezért van szükségünk a böjtre, a lemondás és továbbajándékozás képességének erősítésére.

Edzeni kell magunkat apró földi dolgokról való lemondással.

Képesnek kell lennünk a lemondásra, hogy minden tudásunk, vagyonunk az Isten országát szolgálja.

Ahol az emberek elkötelezik magukat a jóban, ott Isten országa kibontakozik, megvalósul a szeretet uralma. A vágy erre azonban nem elég. Konkrét tettekre van szükség, ételben-italban való önmegtartóztatásra, több imára és jó cselekedetek gyakorlására. Ez nem azt jelenti, hogy szegénységben élő szerzeteseknek kell lennünk, és mindennap böjtölnünk kellene. De ahhoz, hogy függetlenek legyünk a földi dolgoktól, hogy jó célra tudjuk fordítani energiáinkat, hogy másokat is szolgálni tudjunk,

vállalnunk kell, hogy a böjt alakítson minket. Így válhat Isten országa láthatóvá körülöttünk”

– hangzott el Veres András püspök szentbeszédében.

Magyaros László – akinek e napon jelentette be a főpásztor a plébánosi kinevezését – köszöntőjében kiemelte: „új korszak kezdetén vagyunk, rengeteg lehetőség áll előttünk. Isten házában az Úrral találkozunk, a közösségi házban pedig egymással”.

A plébános elmondta: 2019-ben a plébániaépület felújításának tervezésére az egyházmegye tízmillió forintot biztosított, ezzel indult el a megújulás folyamata; a kormány háromszázmillió forintos támogatásával pedig megvalósult a teljes külső és belső felújítás.

Az ünneplés a megújult plébániaépület előtt folytatódott.

Veres András püspök Isten áldását kérte az épületre és a benne élőkre. A főpásztor azért fohászkodott, hogy épüljön és erősödjön az itt élők hite, közösségi összetartása.

Ezt követően ünnepi beszédek hangzottak el.

Soltész Miklós a közelgő március 15-éhez és az ukrajnai háborúhoz kapcsolta gondolatait. „Könnyek vannak a szemükben. A szenvedés, a szétszakított családok tragédiája egyik oldalról, a másik oldalról pedig az összefogás példátlan megnyilvánulásának hálakönnyei” – adott hangot megrendülésének a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. – A határnál pici gyerekekkel édesanyák, idős emberek. A fiatal és a felnőtt férfikorosztály behívóra várva otthon. „Itt, Magyarországon mindent meg kell tennünk, hogy elkerüljük ezt a tragédiát, mert adott esetben innen is elvihetik a fiakat, férjeket, apákat. Március 15-én arra is gondolnunk kell, hogy idegen hatalmak hazánkat nem sodorhatják háborúba, nem vihetik külföldre idegen érdekekért harcolni a fiainkat” – hangsúlyozta Soltész Miklós.

Az államtitkár rámutatott a nemzeti összefogás példátlan megnyilvánulására. „700 millió forint gyűlt össze péterfillérekből. Köszönetet mondunk minden felajánlásért.” Örömét fejezte ki, hogy ugyanez az összefogás nyilvánult meg itt, Kisbéren, és ez az összefogás jellemezte az építkezést is, melynek révén megszépült a település legrégibb épülete. „De szükséges a megújítás után is építkezni, hiszen közösségeknek kell élettel megtölteni a falakat. Hiszem, hogy képesek erre a kisbériek.”

Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a márciusi ifjak üzenete – béke, szabadság, egyetértés – olyan kulcsszavak, amelyek megnyitják a jövőt.

Lélekben gazdag közösség tudta a pusztulástól megmenteni azt, amit eleink hagytak ránk.

Kisbéren elkötelezettek az emberek városuk szépítésére, építésére. A városközpont kialakítására ötmilliárd forintot biztosított a kormány – mondta az országgyűlési képviselő. – A munkálatokat az egyházmegyével együtt tervezték meg, nyárra elkészült a templom külső felújítása, most pedig a plébánia és közösségi ház. „Tudjuk, hogy az ősi alapokra kell építkeznünk, akkor vagyunk képesek előre menni.”

Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármestere kiemelte: építés és fejlődés jellemzi a várost. Öröm, hogy most a városközpont meghatározó épülete újulhatott meg, és folyamatosan halad előre a belváros kialakításának projektje.

A kisbériek szalagátvágással vették birtokba a közösségi épületet. Az ünneplés agapéval folytatódott.

A történelmi épület földszintjén alakítottak ki közösségi teret és két irodát. Az emeleten lesz a plébánosi lakás, és egy nagyobb fogadóterem, vendégszoba is helyet tudott kapni. Az udvar rendezése még folyamatban van. A plébános terveiben egy Lourdes-i barlang szabadtéri imáknak ad majd helyet; tervez egy sütögető területet és focipályát is. A közösségek lassan belakják az épületet – a karitász, a családcsoport, a szentségi felkészítők, a jegyesoktatás, a katekumencsoport, édesapák közösségének otthona lesz. Nyáron hittantáborra készülnek; házaspári lelkigyakorlat, templombúcsúk szeretetvendégségei is szerepelnek a tervekben.

„Találkozzunk, erősítsük egymást! Imádkozunk, dolgozunk, engesztelünk, a Jóistenre bízzuk magunkat. A mai ünnep is bizonyítja, ez működik. Tereink megújultak, a lelki építkezésnek tudjuk szentelni magunkat. Ne csak vizuális élmény legyen a megújulásunk, lelki ajándékot is adjunk” – mondta a plébános.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír