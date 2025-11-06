Új könyv ad támpontokat az emberi méltóság védelméhez

Az Emberi Méltóság Stratégia megalkotásakor merült fel, hogy kell egy olyan keresztény antropológiai megalapozás, amely közös nyelvezetet ad ahhoz a munkához, amelyet az emberi méltóság védelme (safeguarding) területén végeznek az ebben részt vevők, kifejezve közös értékeinket és képünket arról, amit az emberről mint Isten teremtményéről gondolunk.

A munka interdiszciplináris alapokon nyugszik, sokféle szakember dolgozott benne, több éven keresztül.

A kötet szerzőinek meggyőződése, hogy az élet ajándék. Emberségünket ajándékba kaptuk, amelynek kibontakoztatásáért felelősséggel kell dolgoznunk. Felelősségünk nemcsak önmagunkra, hanem a másik emberre és a közösség egészére is vonatkozik.

Az emberi méltóság megőrzése, különösen a gyermekek, a kiszolgáltatott, sérülékeny helyzetben lévő emberek védelme személyes és közösségi elköteleződést igényel.

A kötetben több tudományterület képviselői fogtak össze, hogy a maguk sajátos megközelítéséből kiindulva közösen mutassák meg, hogy az emberi méltóság hogyan juttatható érvényre. A humán tudományok különféle nézőpontjait a keresztény emberkép kapcsolja egymáshoz és rendezi egységbe. A kötet elkészítése során a szerzők folyamatos párbeszédben voltak egymással és a keresztény hitből kirajzolódó emberképpel. Azzal a céllal végezték munkájukat, hogy az olvasó rácsodálkozhasson emberségünk értékére, valamint szempontokat és támpontokat kapjon az emberi méltóság kibontakoztatásához és védelméhez.

A könyv november közepétől megvásárolható a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán keresztül, a Szent István Társulat könyvesboltjaiban, illetve a Bookline.hu oldalon.

Forrás és illusztráció: MSZKI

