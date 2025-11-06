Új könyv ad támpontokat az emberi méltóság védelméhez

2025 novemberében jelenik meg a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) kiadásában Az emberség ajándéka – Támpontok az emberi méltóság védelméhez című könyv. A kötet szerkesztői: Versegi Beáta Mária CB és Buza Patrik, az MSZKI Emberi Méltóság Stratégia projektjének munkatársai.

Az Emberi Méltóság Stratégia megalkotásakor merült fel, hogy kell egy olyan keresztény antropológiai megalapozás, amely közös nyelvezetet ad ahhoz a munkához, amelyet az emberi méltóság védelme (safeguarding) területén végeznek az ebben részt vevők, kifejezve közös értékeinket és képünket arról, amit az emberről mint Isten teremtményéről gondolunk.

A munka interdiszciplináris alapokon nyugszik, sokféle szakember dolgozott benne, több éven keresztül.

A kötet szerzőinek meggyőződése, hogy az élet ajándék. Emberségünket ajándékba kaptuk, amelynek kibontakoztatásáért felelősséggel kell dolgoznunk. Felelősségünk nemcsak önmagunkra, hanem a másik emberre és a közösség egészére is vonatkozik.

Az emberi méltóság megőrzése, különösen a gyermekek, a kiszolgáltatott, sérülékeny helyzetben lévő emberek védelme személyes és közösségi elköteleződést igényel.

A kötetben több tudományterület képviselői fogtak össze, hogy a maguk sajátos megközelítéséből kiindulva közösen mutassák meg, hogy az emberi méltóság hogyan juttatható érvényre. A humán tudományok különféle nézőpontjait a keresztény emberkép kapcsolja egymáshoz és rendezi egységbe. A kötet elkészítése során a szerzők folyamatos párbeszédben voltak egymással és a keresztény hitből kirajzolódó emberképpel. Azzal a céllal végezték munkájukat, hogy az olvasó rácsodálkozhasson emberségünk értékére, valamint szempontokat és támpontokat kapjon az emberi méltóság kibontakoztatásához és védelméhez.

A könyv november közepétől megvásárolható a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán keresztül, a Szent István Társulat könyvesboltjaiban, illetve a Bookline.hu oldalon.

