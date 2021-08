Új közösségi teret szenteltek és papi jubileumot ünnepeltek Nyírmeggyesen

Már messziről látni Szent Mihály és Gábor arkangyal ikonját, akik kívülről védik a nyírmeggyesi görögkatolikus hívek új közösségi épületét. A településen százötven éve élnek görögkatolikus vallásúak – jelenleg mintegy négyszázötvenen –, akik az utóbbi években a római katolikus hívekkel együtt épített templomban jöhettek össze kéthetente Magyar László lelkipásztori vezetésével.

Idén immár saját közösségi térben találkozhatnak és imádkozhatnak a nyírmeggyesiek.

A település központjában található az az épület, amelyet a Magyar Falu Program 2020 egyházi közösségi tér ki-/átalakítása projektjének keretében többcélú közösségi térként alakíthattak át a helyiek. A külső-belső felújítás eredményeként a közösségi épületben a szent és profán tér szükség esetén egy elhúzható fal segítségével elválasztható.

Ahogyan egy kápolna, egy templom az Istennek elkülönített hely, úgy az épületnek ezen elkülönített terében csak az Isten dolgaival foglalkozhatunk, dicsőíthetjük Istent, megfogalmazhatjuk neki kéréseinket, kifejezhetjük hálánkat, mélyíthetjük és erősíthetjük a vele való kapcsolatunkat – elmélkedett ünnepi beszédében Szocska A. Ábel püspök.

„Uram, tartsd rajta szemed ezen a házon éjjel nappal, […] hallgasd meg szolgádnak és népednek könyörgését, amikor csak imádkoznak ezen a helyen. […] Bocsáss meg, segíts és bánj mindenkivel tettei szerint úgy, ahogy ismered mindenki szívét, mert egyedül te ismered az emberek fiainak szívét” – idézett a Krónikák könyvéből, Salamon király templomépítési imájából a főpásztor, aki az emberre vonatkoztatva is érvényesnek találta ezt a fajta elkülönítést:

Mindannyiunk életében kell egy rész, amit az Istennek elkülönítünk, ami csak rá tartozik, amit érte hozunk áldozatul – ki-ki a maga képessége szerint.”

A megyéspüspök az egyházközség tagjainak összejöveteleire és hitéletük gyakorlására alkalmas épületet Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök párfogásába ajánlotta, mondván: Tódor püspök élete teljes mértékben az Istennek elkülönített élet volt, felajánlotta Istennek, és képes volt meghalni Krisztusért. Ez az élet útmutatóként szolgál az itt élőknek is. A Munkácsi Egyházmegye egykori püspöke így felelt egyszer arra a kérdésre, hogy fél-e: „Mitől félnék? Ha az életemet el is veszik, Krisztus az enyém, őt nem tudják elvenni” – emlékeztetett Szocska A. Ábel a vértanú püspök szavaira, kérve közbenjárását a jelenlévőkre is, majd megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a közösségi tér és a kápolna kialakításához.

A hierarcha egyúttal Ferenc pápa jókívánságait is tolmácsolta Magyar Lászlónak, aki papságának 25. éves jubileumát ünnepelte augusztusban.

Szocska Ábel mellett szolgált az oltár körül főhelynöke, Papp Tibor; további nyolc görögkatolikus áldozópap, két római katolikus paptestvér; püspöki diakónusa, Gánicz Tamás irodaigazgató, valamint az asszisztencia tagjai.

A szertartás végén a házigazda Magyar László parókus mellett a helyi református lelkész, az egyházközség tagjai, majd a szeretetvendégség előtt a település polgármestere is megfogalmazta ünnepi gondolatait.

A felújítási munkálatok Magyar László irányítása és felügyelete alatt egy évig folytak, ez idő alatt szigetelést, új vakolatot, új nyílászárókat és két Kárpátaljáról származó ikont kapott kívülről az épület. A belső térben, a berendezés és eszközök nélküli, „betlehemi” körülmények ellenére már tervezik a közösségi élet felélénkítését.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

