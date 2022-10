Új módszerrel, de azonos hűsséggel – Erdő Péter plébániai missziós évet hirdetett Angyalföldön

A szentmisén az angyalföldi plébánia papi közösségének tagjai és Erdődi Ferenc, korábbi plébános koncelebráltak. Az angyalföldiekkel a kiemelt alkalmon együtt ünnepelt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Tóth József, a főváros XIII. kerületének polgármestere és Csiga Gergely alpolgármester.

A főpásztort, a vendégeket az ünneplő közösség nevében Varga Norbert, a papi közösség moderátora köszöntötte. Örömének adott hangot, hogy a Miniszterelnökség, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye, a XIII. kerületi Önkormányzat pénzügyi támogatása és a hívek adományai révén megújulhatott a szentély, az orgona és elkészült a felújított közösségi terem. A moderátor kiemelte Tilk Károly kivitelező, Sípos István orgonajavító, Kutas Kálmán és Tik András kőfaragó, valamint minden munkatárs minőségi munkáját.

Az ünnepi szentmisén a zenei szolgálatot a Főnix kórus végezte; Mester Zsolt Szent Mihály oratóriuma hangzott el.

Erdő Péter bíboros homíliáját az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

A mai napon Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Ezért ma gondolkodjunk el arról, hogy mit is jelent nekünk, magyaroknak, hogy Szűz Mária népünk édesanyja, hogy pártfogó segítsége kísér minket.

A Boldogságos Szűz Máriát a művészet és az irodalom évszázadok óta hazánk pártfogójának nevezi. A hívő emberek úgy könyörögnek hozzá, mint hazánk védasszonyához. Pázmány Péter imádságos könyvében a Szűzanyához fordulva kéri, hogy szabadítsa meg és vezesse az igaz hitre a rábízott magyarokat. A XVIII. században pedig elterjed a Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk kezdetű ének, amely szinte a nemzeti himnusz szerepét töltötte be. A török alóli felszabadulást pedig, különösen Buda visszafoglalását (1686) és a zentai csatában aratott győzelmet, egyértelműen a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásának tulajdonították. Ezért I. Lipót császár és király hazánkat 1693-ban ismét felajánlotta Szűz Máriának, követve ezzel Szent István példáját.

Így jutunk el ahhoz a bensőséges kapcsolathoz, amely a Magyarok Nagyasszonyának és a bűn nélkül fogantatott Szűzanyának a tisztelete között fennáll.

Az angyali üdvözletben a lényegét hallhatjuk Szűz Mária szerepének: az Úr van vele és teljes a kegyelemmel. Isten kiválasztotta őt, kivette az áteredő bűn súlya alól azért, hogy nagy tervet valósítson meg vele, az Üdvözítő édesanyjává tegye.

Akivel az Úr van, az telve van kegyelemmel. A boldogság, az ember hivatása és célja, Isten közelségétől valósul meg.

Ebben a bizalomban gondoljuk át ma újra, mit is jelent nekünk, hogy Mária népe vagyunk. Eszünkbe juthat nagyon sok történelmi adat. A régi magyar zászlók, közepükön a Boldogasszonnyal, vagy akár a Pázmány-egyetem hajdani címere és pecsétje is. És nem kell szégyellni azt, hogy számszerűen is, meg köztudatunkban mennyiségileg is a katolikus kultúra Magyarországon ma is jellemző. Nem tudunk egészséges nemzet lenni sem anélkül, hogy a saját vallási és kulturális azonosságunkat el ne fogadnánk. Ez ma azt jelenti, hogy népünk jelentős rész katolikusnak van keresztelve.

Ma sem kell szégyelnünk azt, hogy akár a népszámláskor is megvalljuk katolikus hitünket.

Ez az örökség pedig egyszerre jelent bizalmat a Gondviselésben és a jövőben, nemzeti sajátosságaink értékelését és elfogadását, de jelenti azt is, hogy megnyitjuk a szívünket minden más nép felé. Mindez olyan tény, amit el kell ismernünk, amivel lélekben harmóniába kell jutnunk ahhoz, hogy önmagunk lehessünk. Ezután pedig tovább kell lépnünk. Mindezt

el kell mélyítenünk, hiszen nem pusztán kulturális tény a mi katolicizmusunk, hanem személyes, életre szóló, vallási meggyőződés.

Ahhoz, hogy a hitünket életre váltsuk, lehetőségeket és feladatokat kapunk Istentől. Ezen a plébánián nyolcvan éve készült el egy szép közösségi terem. Ezt a helyiséget és a közösségi életnek sok jelenségét azonban nem kerülte el a pusztulás. Ezért vagyunk olyan hálásak ma az isteni gondviselésnek és mindazoknak, akik munkájukkal, imádságukkal, adományaikkal, támogatásukkal lehetővé tették ennek a Szűz Máriáról elnevezett közösségi teremnek a megújulását. Hogy pedig a szívünk is megújuljon, az atyák máris sokat fáradoznak értünk. De 2022/23 előkészítő éve után 2023 Krisztus Király vasárnapjától 2024 Krisztus Király vasárnapjáig ez a plébánia missziós évet hirdet. Mikor átvettem főegyházmegyénk kormányzását, egyik első feladatnak tekintettem a plébániai missziók újraindítását. Hiszen sok templomban ott volt még a régi missziós kereszt. A népmissziók évszámaival, amelyek az 1940-es évek végén befejeződtek.

Új módszerrel, de azonos hűséggel láttunk hozzá plébániai közösségeink megújításához.

A plébániai misszió három részre tagolódott. Az első a papságot és a plébánia munkatársait, hitoktatóit, önkéntes segítőit gyűjtötte egybe közös imádsággal, és beszélgetéssel mélyítették el hivatásukat és elkötelezettségüket a plébániai közösség érdekében. A második rész az egész hívő közösség találkozása volt akár nagy ünnep, liturgia keretében is meghívott szónokkal, közös imával esetleg a plébánia területén lévő feszületek, vagy szenteket ábrázoló szobrok meglátogatásával. Ennek a találkozásnak lehet egy formája, amikor egy közösségi teremben meghívott előadók tartanak programokat, lelki és lelkipásztori témákról. A harmadik rész valamilyen megnyílást jelentett a környező világ felé.

Hiszen a hívő közösség más világnézetű, vagy talán nem is érdeklődő környezetben él. Velük is meg kell keresni a kapcsolatot

akár olyan akciókkal, amelyek közterületen folynak, például misszióval vagy ételosztással a rászorulók között, kapcsolatba lépéssel a helyi sajtóval, az önkormányzattal vagy sajátos foglalkozási és vallási közösségekkel. Ezekből a találkozásokból sok értékes hosszútávú kapcsolat alakulhatott ki.

A következő évek nem kis kockázatokat hordoznak országunk, földrészünk vagy akár Egyházunk számára.

Most van itt az ideje, hogy tudatosítsuk és megéljük hitünket, hogy kölcsönösen kapcsolatba kerüljünk egymással.

És itt találunk vissza a Szűz Anyához, aki igazán mindnyájunk édesanyja. Ő az, aki nem félt követni Szent Fiát a keresztúton egészen a Golgotáig. Kérjük segítségét, hogy bátran megvallhassuk Krisztust, aki maga az igazság, az ember megváltója és a népek világossága.

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk! Ámen.

*

A szentmise záróáldása előtt Erdő Péter bíboros örömének adott hangot – ahogy megfogalmazta, „Pest szülötteként” jó látnia, hogy ezen városrész hitélete és közösségi élete megújul és jelként világít az egész egyházmegyében, a fővárosban és az országban.

A szentmisét követően került sor a közösségi terem megáldására. A szertartást Erdő Péter bíboros vezette. Az áldást követően Válóczy József filozófus, a papi közösség tagja felolvasta Lázár Ervin Foci című novelláját.

Soltész Miklós államtitkár ünnepi beszédében a marosszéki kármelita nővérek gondozásában megjelent Julia Voznyeszenszkaja Kasszandra útja című kötet kapcsán, mely egy disztópikus társadalomban játszódik fogalmazta meg gondolatait. Az író egy ifjú lány kalandos és izgalmas történetén keresztül arról mesél, hogy a szeretet és a keresztény közösség minden körülmények között, egy elvallástalanodó korban, egyházüldözés közepette is megmenti az embert. Napjainkban is nehéz időkben élünk.

A Rokolya utcai közösség a lekipásztorok szolgálata révén és hívek részvételével is ilyen szigetként él, és létezésével erősítheti a nemzetet, a kereszténységet és az emberiséget imáikkal és a kereszténység megőrzésével Magyarországon és Európában.

A kormány ebben partner, melynek jegyében az elmúlt tíz évben az egész Kárpát-medencében több mint 1500 plébánia, egyházi közösségi ház újult meg.

Tóth József polgármester köszöntőjében elmondta: a XIII. a főváros talán legdinamikusabban fejlődő kerülete. E fejlődés két legfontosabb eleme az értékőrzés és a megújulás.

A természeti és az épített környezet mellett az önkormányzat fontosnak tartja a lelkek ápolását és az életminőség javítását.

Ennek eredményeként az elmúlt időszakban 100 millió forinttal támogatták az egyházakat, a támogatás 70 százaléka katolikus plébániákhoz került (épületfelújítás, és közösségi programok támogatására). Egyben gratulált a tavalyi évben sikeresen megszervezett 52. Nemzeközi Eucharisztikus Kongresszushoz, mely eseménybe a kerület plébániai is bekapcsolódtak, ami nem volt történelmi léptékben mérve előzmény nélkülinek mondható. A korábbi, 1938-as budapesti kongresszus idején a mai Vasas pálya mentén felépített ingatlanok, melyek a zarándokokat fogadták, az itt élők emlékezetében ma is „eucharisztikus házakként” élnek – emlékeztetett a polgármester.

A közösségi ház ünnepi megáldása és átadása komolyzenei darabbal és agapéval ért véget. Pozsonyi Csenge hegedűn és Lénárt Márton zongorán Georg Friedrich Händel F-dúr szonátáját adták elő.

1939-ben alakult meg a Kisegítő Kápolna Egyesület, amely a Szent László út (Mautner Sándor u.) 143-as számú ház alagsorában nyitott kápolnát. 1940-ben az angyalföldi Szent László-plébánia északi területéből leválasztott részen önálló egyházközség alapkult. 1941-ben a fővárostól kapott telken megindult a templom, kultúrház, lelkészlakás építése Brestyánszky Tibor építészmérnök terve szerint. A tervből azonban csak a kultúrház rész készült el a háborús nehézségek miatt. Ezt alakították át 1943-ban kápolnává. Ugyanezen évben önálló lelkészség lett. 1946-ban harangtorony épült, amelybe az ipolysági templomból a háború alatt hadicélra leszerelt harangok kerültek. 1968-ban az egyházi hatóság plébániai rangra emelte a lelkészséget.

Szerző: Kuzmányi István

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír