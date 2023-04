Új műsor a Katolikus Rádióban: Madárvárta

Tudják, hol tárolja hihetetlenül hosszú nyelvét a harkály? Hogyan ássa ki másfél méteres alagútját hazánk legszebb madara, a gyurgyalag? Miért öltözik „lányruhába” némelyik hím örvös légykapó? Mennyire vérmes kis állat a széncinege? Mivel „szoptatja” fiókáit az örvös galamb? Miért tekergeti nyakát a mókás nyaktekercs? Kitől és hogyan kellett védeni a turulmadár tojását?

A Madárvárta című sorozatban márciustól hétről hétre egy-egy Magyarországon előforduló madárfajt ismertet a katolikus rádió műsora, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai, Halmos Gergő igazgató és Orbán Zoltán szóvivő közreműködésével.

A riporter, Pozsgai Nóra, maga is lelkes madarász. Az egyes fajok külsejének, hangjának, élőhelyének bemutatásán túl rengeteg más érdekességgel is szolgálnak: előkerülnek furcsa, olykor egészen meghökkentő viselkedésminták, a legújabb kutatások eredményei, a fajvédelem aktuális kérdései, de akár kedves személyes madarászélmények is.

Mindössze 6–8 percben, minden pénteken 8.08-kor és 10.08-kor a Katolikus Rádióban.

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Rádió



