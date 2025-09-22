Új nemzetközi vezetőséget választottak a segítő nővérek

Megszentelt élet – 2025. szeptember 22., hétfő | 15:37
A Segítő Nővérek Kongregációja augusztusban tartott 22. generális káptalanján új nemzetközi vezetőséget választott. Az új nemzetközi elöljáró Maria Pidello olaszországi nővér. A négy tanácsos: Emmanuelle Maupomé (Franciaország), Kikujo Jamamoto (Japán), Rosa Maria Lopez Palacios (Mexikó) és Barbara Häfele (Svájc).

Az előző nemzetközi elöljáró, az osztrák Gudrun Bohle nővér új küldetése Magyarországra szól.

Gudrun nővér (az alábbi képen jobbról a harmadik) hat év nemzetközi tanácsosság után 12 éven át vezette a rendet. Így összesen tizennyolc év párizsi szolgálat után tér vissza a közép-európai tartományba, amely négy ország – Ausztria, Németország, Magyarország és Románia – nővéreit egyesíti, és amelynek korábban tartományfőnöknője is volt. Fiatal nővérként pedig részt vett a rend első magyarországi közösségének alapításában, és Budapesten szerzett teológiai doktorátust.

A generális káptalan, amely  a párizsi anyaházban közel négy héten át tartott, augusztus 1–24-ig, két rekollekciós nappal kezdődött.

Ezt követően a 19 ország képviselői, valamint a nemzetközi vezetőség – az ajtó metafóráját használva – összefoglalták azokat a helyi lehetőségeket, gazdagságokat, „nyitott ajtókat”, amelyeket a helyi közösségi, apostoli, egyházi és társadalmi életben tapasztalnak – a nyitott ajtókat, valamint a kihívásokat, nehézségeket – „a bezáruló vagy még kinyitásra váró ajtókat”.

Ezek után a küldöttek a szinodális módszert használva tanácskoztak azokról a témákról, amelyek a tartományi káptalanok munkája alapján különös jelentőséggel bírnak jelenleg a rend életében, mint például a szerzetesi élet alapjai napjainkban, a karizma időszerű megfogalmazása, a közösségi élet, a küldetés a mai világban, a képzés nemzetközi kontextusban, a nemzetközi szolidaritás és vezetés.

A káptalan egyben a testvéri összetartozás ünnepe is volt.

Forrás és fotó: Bereczki Silvia tartományfőnöknő, Segítő Nővérek Kongregációja

Magyar Kurír

Maria Pidello nővér
