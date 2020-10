Új óvodákat áldottak meg a partiumi Szentjobbon és Kárásztelken

Magyarország Kormánya Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irányítása alatt felépült két óvodát áldott meg Böcskei László megyéspüspök október 9-én, pénteken.

A Nagyváradi Egyházmegye hét plébániája csatlakozott az óvodafejlesztési programhoz, közöttük Szentjobb és Kárásztelek kiemelkedő helyek, hiszen olyan települések, ahol „már majdnem ezer éve építenek”, Böcskei László megyéspüspök szavai szerint. Szentjobb az a hely, ahol Szent László otthont biztosított a Szent Jobb részére, majd megerősödött a katolikus közösség. Szentjobbnak az óvodaprojekthez való csatlakozása is ezt a közösségerősítő célt szolgálta, biztosítva a feltételeket a következő nemzedékeknek, hogy az értékeket átvehesse. Az egyházmegye elöljárója örömét fejezte ki azért, hogy az egyházi és a világi szféra összefogásával ilyen jó, értékes és eredményes dolgok valósulhatnak meg. Változó világunkban, amikor nehéz megtartani az embereket, településeinken az óvodák építése is hozzájárulhat a megmaradáshoz.

Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos arról számolt be, hogy 464 óvoda felújítását vagy építését vállalta a magyar kormány, ezek közül két új épületet adtak most át Bihar, illetve Szilágy megyében. A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy az óvodaprogram a magyar nyelv és kultúra megőrzését és továbbadását célozza meg, akár a magyar mesevilágon keresztül is. A kormány képviselője reményét fejezte ki, hogy az ingatlanok felépítése és a magyar óvodák működtetése jelentős pozitív beavatkozást jelent majd mindkét település számára. Nem véletlen, hogy az óvodafejlesztési program lebonyolításához a magyar kormány az erdélyi és partiumi egyházakat választotta partnerül, hiszen a cél az, hogy ezekben a tanintézetekben a magyar identitáshoz szervesen kötődő keresztény nevelés folyjon.

A szentjobbi Kisboldogasszony római katolikus plébániatemplomban megtartott liturgikus ünnepség keretében Májernyik Mihály plébános köszöntötte a vendégeket: Mille Lajos főkonzult, Zatykó Jácint polgármestert, Vajda Zita Bonifácia nővért, valamint Szabó Ödön parlamenti képviselőt.

Az igeliturgiát követően a jelenlevők átvonultak az új óvoda épületéhez, ahol átvágták a szalagot, és az óvodások rövid előadása után meglátogatták a korszerű technikával megépült és bebútorozott épületet.

Nechita Zoltán projektmenedzser beszámolt arról, hogy bár a projekt költségvetése mindkét településen azonos, kicsivel meghaladja a 120 millió forintot, az épületek eltérnek egymástól, hiszen mindkét helyen megpróbálták a helyi építkezési stílust és a helyi örökség jegyeit megőrizni. Mindkét ingatlan mintegy hatvan óvodás gyermek befogadására alkalmas, zöldmezős beruházású épület.

Míg Szentjobbon az építés: az ingatlan- és közösségépítés volt az ünnepség kulcsszava, Kárásztelken a gyökerekhez való ragaszkodás és visszatérés kapott nagyobb hangsúlyt. A helyi Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplomban a vendégeket Mahajduda János plébános köszöntötte. A Szentjobbon is megjelenő anyaországi vendégeken kívül jelen volt Kovács Irén Erzsébet államtitkár, Faluvégi Ferenc egyháztanácsos, helyi polgármester, Szabó Adél iskolaigazgató, Seres Dénes parlamenti képviselő, valamint Szabó Ödön parlamenti képviselő, a falu szülötte.

A templomi ünnepséget követően Kárásztelken is átvágták a szalagot, és az óvodások rövid előadása után bejárták az új épületet.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír