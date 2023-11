Új székházba költözött a MEKIF

A MEKIF, azaz a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója, 2020 májusától fogja össze a nevelési, oktatási és szociális intézmények szakmai és vagyonkezelési feladatait mint önállóan gazdálkodó szervezet az egyházmegyén belül. A fenntartásukban működő bölcsődékben, óvodákban, általános és középiskolákban összesen mintegy négyezer gyermek nevelése és oktatása zajlik. Ezen túlmenően a két szociális intézményben körülbelül száz fő idős, rászoruló emberről gondoskodnak. Ez a munka több mint hétszáz ember foglalkoztatását igényli, különböző területeken. A központi hivatal ezt a munkát koordinálja, segíti és ellenőrzi, mostantól egy sokkal tágasabb épületből, a Miskolci Egyházmegye székházának szomszédságában.

A beruházást az egyházmegye saját forrásából valósította meg. Bialkó Mária, a MEKIF igazgatója köszöntőjében arra is rámutatott, hogy ezekben az intézményekben folyó szerteágazó tevékenység alapjait természetesen a keresztény értékrend és ennek közvetítése határozza meg.

Marincsák László, a Miskolci Egyházmegye ökonómusa az épület kulcsait jelképező díszes kulcs átadásával bízta rá Bialkó Mária igazgató asszonyra a már több éve folyó, eredményes munka új helyszínen történő folytatását, és azt kívánta, hogy a mindennapok során felmerülő gondokban, feladatokban mielőbb találják meg azok kulcsát és nyitját a rájuk bízottak örömére és megelégedésére.

A megnyitón jelen voltak Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal vezetője, a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye helynökei, valamint az intézmények vezetői is.

Az egyházmegye sok emberért vállalt felelősséget az intézmények átvételével, amiben nem csak anyagi, hanem egzisztenciális, személyes felelősségvállalásról is szó van, jelentette ki Orosz Atanáz püspök az épület megszentelésének homíliájában. „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett” (Lk 19,10) – hangzott a házszenteléskor felolvasott evangélium zárszava. Ehhez kapcsolódva fejtette ki Atanáz püspök, hogy az innováció olyan korszakában, amikor a menthetőt már nem igyekszünk megmenteni, hanem inkább selejtként kidobjuk és újra cseréljük, mi mégis keressük az útját-módját annak, hogy Istennek tetsző eredményt produkáljunk és tartsunk meg intézményeinkben. Idősotthonainkban a természetes halál pillanatáig emberhez méltó körülményekkel igyekszünk az ott élőket körülvenni, a gyermeknevelésben is megteszünk mindent annak érdekben, hogy a fiatalok érezzenek felelősséget az életért és az egész teremtett világért, hogy „Isten akarata szerint az emberi társadalom tovább virulhasson, mert hisszük, hogy az Emberfia általunk is megmentheti azt, ami elveszett” – mondta a főpásztor.

Az ünnepséget a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola kórusának tartalmas és imádságos énekes műsora színesítette.

A teljes képgaléria IDE KATTINTVA megtekinthető.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír