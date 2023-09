Új szembemiséző oltárt szentelt Veres András püspök a győri Szent Kamillus-templomban

Paptársai mellett Veres Andrással koncelebrált Berkes Gyula plébános is, aki a szentmise elején köszöntötte a püspököt és a híveket, valamint megköszönte a támogatóknak a felajánlásokat.

Szentbeszédében a főpásztor a szabadságról és felelősségről szólt. „Istenünk, vezess el minket az igazi szabadságra! Nem jó, ha semmi iránt nem tudunk elköteleződni, sem az, ha mindent ki akarunk próbálni.” Avilai Szent Terézt idézte: „Kerüld a rosszat, de a jót is, amelyet Isten nem neked készített.” Figyelmeztetett: oda kell figyelni arra, hogy igaz, szerető testvérként éljünk, másokért felelősséget vállalva.

Majd arról elmélkedett, hogy az Úr az Egyházat az idők végezetéig őrnek állította az életünkbe, melynek Isten üzenetét kell közvetítenie. „Egymásért is felelősséggel tartozunk, segítsük a jó döntések meghozatalában azokat, akiket a gondviselés ránk bízott” – biztatott Veres András.

Az új szembemiséző oltár felszentelésével kapcsolatban kiemelte: „Az oltár körül születik az Egyház, amelynek tagjai vagyunk, és innen részesülünk a szentségekben.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megbízásából az eseményen részt vett Sztáray Péter biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkár, aki tolmácsolta a miniszter köszöntését. Beszédében a Szentatyának a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón is elhangzott szavait idézte: „Szükség van Európa híd- és béketeremtő szerepére.”

A templom oltárainak felújítása 2016-ban kezdődött. Először a mellékoltárok kerültek sorra, majd hátulról a szentély irányába haladtak a szakemberek. Később a szószék következett, a főoltár restaurálása pedig 2019-ben kezdődhetett meg mintegy 150 millió forintból.

Az 1776-ra elkészült kamilliánus templom felújításakor a munkálatok nagy részét Springer Ferenc festő-restaurátor és Szalay György faszobrász-­restaurátor végezték.

A főoltár restaurálása három évig tartott. Ez valószínűleg 1764-ben készülhetett, – erről egy hátoldali felirat tanúskodik –, és nem is ide, erről pedig a kisebb fűrészelési nyomok, illetve a szerkezeti és díszítő­elemek árulkodnak – utóbbiak tiroli faragómesterek munkái lehetnek. Az is valószínű, hogy nem itt állították össze, hanem darabokban hozták, és 1772-ben építették fel. A főoltár közepén egy nagy festmény is van, ami Lellisi Szent Kamill halálát ábrázolja a lángoló szívvel. A szobrok között találjuk Szűz Máriát, a szerzetesek védőszentjét, és Árpád-házi Szent Erzsébet is, aki éppen pénzt nyújt át egy koldusnak. Emellett Szent István és Szent László szobra is látható.