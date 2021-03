Újabb adományokat vitt a Katolikus Karitász a földrengés sújtotta Sziszekbe

Január végi adományátadásunk óta láthatóan csökkent a raktár tartalma, az önkéntesek sem százan vannak már – állapítjuk meg. Sziszeken vagyunk, a helyi karitász ideiglenes raktárában. A korábbi adományokat szinte teljesen szétosztották, és a folyton tömött kamionokkal érkező adományozók is fogyatkoznak, így kevesebb önkéntessel is működik az átvétel. Immár harmadik alkalommal érkeztünk személyesen is; ezúttal a Hungary Helps Program támogatásával öt lakókonténert, huszonhét mosógépet és huszonhét hűtőgépet adhatunk át.

Vlado Košić sziszeki megyéspüspök szinte azonnal megérkezik utánunk a sajtótájékoztató helyszínére. A mosolygós arcú főpásztor már sorolja is, mi minden fűzi Magyarországhoz. Elsőként az 1991-es budapesti taizéi találkozó jut az eszébe: a hideg téli esték, a vendégszeretet és a lenyűgöző Szent István-bazilika. Elmondja: a magyar adományok értéke messze meghaladja a többi európai országét. Nemcsak szavakban érzi a segítséget, hiszen immár hivatalos, hogy a magyar kormány támogatja a petrinjai iskola újjáépítését és a zazinai templom helyén építendő új templom felépítését.

A püspök úgy látja, hogy az emberek már nyugodtabbak, még ha két napja ismét újabb utórengés emlékeztette is őket arra, ami történt. A legnagyobb kihívás most az emberek elhelyezése, de ez is megoldódik lassan. A földrengés tragédia, mégis csoda az, ami most történik: kamionok jönnek-mennek, érkezik a segítség. A mostani helyzetben a templomok újjáépítését a délszláv háború utáni károk elhárításához hasonlítja a főpásztor.

Ha hármat kívánhatna, a sziszeki püspök azt mondaná, hogy nyugodjon meg a föld, kezdődjön el a felújítás és legyen még szervezettebb a munka. A sziszeki emberek némiképp elégedetlenek, mert lassan haladnak a dolgok. Ugyanakkor az összefogásnak hála az egyházmegye hívei már egy fél templom megépítéséhez szükséges összeget felajánlottak. Kell is, mivel tizenöt templom sérült meg a földrengés miatt, van, amelyik össze is omlott. Ha pályafutása során másodszor is befejezi a templomok újjáépítését, örömmel megy nyugdíjba – teszi hozzá Vlado Košić.

Az adományátadást is ő kezdi, s köszönete mellett elmondja: „Nem felejtjük el ezeket a napokat és ezeket a tetteket. Imáinkban ott lesznek azok a jó szándékú magyar adományozók, akiknek köszönhetően segíteni tudunk a hozzánk fordulóknak.”

Azbej Tristan, a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszterelnökségi államtitkár beszédét azzal kezdte: azokat is képviseli a magyar kormány mellett, akik megrendülve értesültek a horvát földrengésről, s a Hungary Helps Program azoknak segítségére siet, akik emiatt bajba jutottak. „Bajban ismerszik meg a barát, ez nemcsak magyar, hanem horvát mondás is. A bajtársiasság azonban nemcsak szavakban, hanem tettekben mutatkozik meg igazán. Ezért is siettünk már a katasztrófát követő első napokban szomszédaink segítségére a Hungary Helps Program révén, amely világszerte támogatja a humanitárius segítségre szorulókat. Ennek szellemében adjuk át azokat a konténereket most itt, melyekben reményeink szerint a lakók biztonságban lehetnek a házuk újjáépítéséig. Mindezért köszönet nem jár nekünk, ez a morális és jószomszédi kötelességünk” – tette hozzá az államtitkár.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy nemcsak a szomszédainkért, hanem a szomszéd országban élőkért is felelősek vagyunk. „Az első híreket hallva a földrengésről a Katolikus Karitász is mozgósította az önkénteseit, és gyűjtést hirdetett. Az országban mindenhol összefogtak a karitászosok, ennek eredményeként már közel 10 kamionnyi szállítmányt tudtunk ide elhozni. A Hungary Helps Programmal való példás összefogásunk eredménye a mostani adomány. Annak szellemében hoztuk a lakókonténereket, hogy szállásul szolgáljanak az embereknek addig, amíg a házuk újjá nem épül, és azok a berendezések, amik itt láthatók, valamiképpen erősítsék a komfortérzetüket.”

Kiemelte, hogy a magyar és a horvát karitász együttműködésében folytatódik a segítségnyújtás. „Azt kívánjuk, hogy az Úr áldása kísérje azoknak a munkáját, akik az újjáépítésben részt vesznek, és azokat, akik adományaikat ide eljuttatták” – mondta az országos igazgató.

A beszédeket követően kapta meg a lakókonténerek kulcsait öt család, ők eddig másokkal közös átmeneti szállásokon éltek. Az egyik idős hölgy mondta: „Boldogok leszünk, ha megérkezik a konténer hozzánk, és berendezkedhetünk benne. Reméljük, hogy ezekben jobb lesz az életünk. Köszönjük a magyar államnak és a karitásznak is ezt a támogatást. Azt üzenem a magyar embereknek, hogy egymás között is tiszteljék és segítsék egymást.”

Ezekkel az üzenetekkel és a magyar és a horvát karitász közös újjáépítési programjának tervével indulunk haza. Kristina Radić, a sziszeki egyházmegyei karitász igazgatója búcsúzik ismét tőlünk, s ezúttal is biztosak lehetünk benne: hamarosan újra viszontlátjuk egymást.

