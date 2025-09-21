Újabb mérföldkőhöz érkezett a bélapátfalvi ciszterci apátsági templom felújítása

Magyarország egyik legkiemelkedőbb műemléke a bélapátfalvi ciszterci apátsági templom. Felújítása 2022 júniusában kezdődött el, a templom restaurálási munkálatait kísérő régészeti ásatások során azonban számos középkori sírhelyet is feltártak, mely felfedezések némileg lelassították az eredeti ütemtervet. Most úgy tűnik, ősz végére újabb mérföldkő következik a felújítási folyamatban.

A bélapátfalvi ciszterci templomot és kolostort a források szerint 1232-ben kezdték el építeni a 815 méter magas Bél-kő lábánál (ma a település Heves vármegyében az Egri járás területéhez tartozik), egy erdős-ligetes emelkedésen fakadó forrás, Háromkút mellett. Ez hazánk egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma.

A templom mellett álló monostor valamivel korábban megépült. A késő romantika stílusjegyeit magán viselő, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomot a 14–15. században gótikus stílusban átépítették. A nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom eredetileg torony nélkül épült. Nyugati főhomlokzatán nagy méretű, bélletes kapu nyílik, fölötte rózsaablak. A jobb oldali mellékhajóból a laikus testvérek léphettek a templomba. Az épület keleti záródásához a 18. században kontyolt tetős barokk sekrestyeházat építettek.

Jelenleg a falszerkezetet érintő felújítás vége közeledik, és a belső tér aljzati burkolása is hamarosan elkezdődik.

Orliczki Gábor építészmérnök a Szent István Televíziónak elmondta: jelenleg külső környezetrendezési, asztalos és kőművészeti munkák folynak. Mint fogalmazott, egy ilyen épület mindig tele van rejtélyekkel, amelyekkel folyamatosan szembesülnek a szakemberek, ahogyan a részletekbe szépen apránként belemerülnek.

Az épület rengeteg építészeti, történeti részletet rejt: az egyik legjelentősebb ilyen részlet a nyugati homlokzat rózsaablaka, amely a templom legkorábbi eleme, a másik pedig a nyugati keresztház armáriumfülkéje (a középkori kolostorokban és templomokban könyv- vagy liturgikus tárgyak tárolására szolgáló fülke volt, leggyakrabban a keresztház falában – a szerk.), melynek a rekonstruálása az egyik legszebb feladata ennek az épületnek az építész szerint.

Az időjárás eddig a felújítási munkálatok zavartalan haladásának kedvezett, és ha a megfelelő ütemben haladhatnak tovább a szakemberek, akkor idén novemberben megtörténhet az apátsági templom műszaki átadása.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó és videó: Szent István Televízió

Magyar Kurír