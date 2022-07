Újabb segélyszállítmányt vitt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ivano-Frankivszkba

A magyar szervezet vészhelyzetkezelési munkacsoportja 26 teljesen felszerelt elsősegélytáskát, gyógyászati eszközöket – sebkötözéshez, vérzéscsillapításhoz szükséges felszerelést – és higiéniás csomagokat, valamint élelmiszercsomagokat vitt a háborús területeken elsősorban a civil lakosság ellátását végző ukrán máltai kollégáknak.

Az ivano-frankivszki máltaiak az adományokat a Vinnicjában, Mikolajiv régióban és Lvivben tevékenykedő szervezeteikhez juttatják el. „Sűrűn és gyorsan változik a háborús helyzet, szinte lehetetlen előre látni az eseményeket. Máltaiak vagyunk, tehát azt tesszük, ami számunkra mindig elsődleges: segítjük a rászoruló embereket. Minket pedig a nemzetközi máltai család támogat folyamatosan ebben” – mondta a helyi máltai segélyszolgálat vezetője. Roman Jerucit beszámolt arról, hogy már most tartalékokat képeznek őszre, amikor az energiaforrásokkal kapcsolatos, Ukrajnát különösen sújtó nehézségekkel is meg kell majd küzdeniük. Előkészülnek arra, hogy a hideg időben is meleg ételt és italt tudjanak osztani.

Ivanka Kirieieva, a helyi máltai szervezet egyik önkéntes orvosa elmondta: összesen tizennégy ukrajnai városban vannak jelen az ukrajnai máltai munkatársak és önkéntesek, többen közvetlenül a fegyveres harcoktól sújtott területeken segítik a civileket. Az elsősegélyen kívül pszichés-mentálhigiénés támogatásban részesítik az embereket, ételt és italt is osztanak a lakosságnak. Ivanka Kirieieva és Roman Jerucit is az ukrajnai máltai szervezetek köszönetét fejezték ki a magyar szeretetszolgálatnak.

Szabján Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjának vezetője harmadik alkalommal irányította az adományszállító konvoj útját Ivano-Frankivszkba. A szakember tapasztalata az, hogy a tárgyi eszközökön, élelmiszereken túl a személyes jelenlét az, amellyel komoly erőforrást lehet nyújtani a háborús körülmények között dolgozó máltai kollégáknak. Ugyanakkor a támasznyújtás nem egyirányú: a magyar máltai közösség is erőt merít abból, hogy a munkatársak a helyszínen lehetnek részesei a krízishelyzetben fölerősödő közösségi összefogásnak. „Az egymásrautaltságban egy új egymásra találás is történik, az egész közösség részt vesz az egyes ember személyes gyászában, örömeiben, sorsában. Nagyon inspiráló ezt megélni” – mondta Szabján Imre.

