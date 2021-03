Újból megnyílt a zarándokok előtt a fatimai kegyhely

Napi hat misén vehetnek részt a hívek Fatimában: 7.30, 9, 11, 15 és 18.30 órakor a Szentháromság-bazilikában és 12.30-kor a Jelenések-kápolnában. A rózsafüzért 12, 18.30 és 21.30 órakor a Jelenések-kápolnában imádkozzák, hétvégén délelőtt 10 órakor is. Vasárnap 17.30 órakor a Rózsafüzér Szűzanya-bazilikában mondják a vesperást

A hívek részvételével bemutatott szertartásokat január 23-án függesztették fel a Covid-19-járvány újabb hulláma miatt. Március 15-én, hétfőn reggel 9-kor már jelentős számú zarándok vett részt a liturgián – adja hírül a fatimai kegyhely portálja. Kedden minden szertartáson a járvány európai áldozataiért imádkoztak, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnökeinek kezdeményezéséhez csatlakozva. Ebből az alkalomból a fatimai kegyhelyen egybegyűltek a portugál egyházmegyék és szerzetesrendek képviselői, és megemlékeztek arról a több mint 800 ezer emberről, akik a Covid-19-vírus miatt haltak meg Európában. Ez is egy módja, hogy az Egyház kifejezze közelségét mindazoknak, akik a koronavírussal küzdenek.

„Nem hallgathatok arról az örömről, hogy újra együtt vagyunk itt – hangsúlyozta Miguel Sottomayor, a kegyhely káplánja a hétfő reggeli szentmisén. – Ahogy mindannyiótoknak nagyon nehéz volt ezt az időt az Eucharisztia nélkül eltölteni, úgy számunkra, a kegyhely káplánjainak, akiknek az a küldetésünk, hogy befogadjuk a híveket, az a tény, hogy nem voltak zarándokok, olyan tapasztalat volt, amely mély hatást gyakorolt ránk. Dicsérjük az Urat, hogy megadta nekünk a mai lehetőséget” – buzdított Miguel atya.

„Egy pap mindig megünnepelheti az eucharisztiát, de minket azért szenteltek fel, hogy szolgáljunk és Istenről beszéljünk népének – tette hozzá. – Éppen ezért bennünk is nyomot hagyott az a tapasztalat, hogy az üres padokhoz szólunk a karantén időszakában, amikor a szentmiséket a közösségi és egyéb médián keresztül közvetítettük.”

A fatimai kegyhelyről folytatják az élő szentmise-közvetítéseket 11, 18.30 és 21.30 órakor a kegyhely honlapján, YouTube-csatornáján, Facebook-oldalán és a MeoKanal707070 csatornán. A 11 és 18.30 órakor tartott miséket hétfőtől vasárnapig a Canção Nova rádió és televízió is sugározza, míg a Radio Renascença hétfőtől péntekig az esti fél 7-es szentmisét közvetíti. Nagyböjt idején pénteken, 16 órakor a Via Crucist is közvetítik.

Újra megnyílt a Casa de São Miguel (Szent Mihály-háza) épületében ideiglenesen létesített könyvesbolt is. Április 5-én a múzeumi terek és a Fatima arcai – egy spirituális vidék arcai című kiállítás is megnyílik.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Santuário de Fátima Facebook-oldala; Vatican News



Magyar Kurír