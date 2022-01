Újévi liturgiák egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc megyéspüspök a Szűzanya közbenjáró segítségét kérte az új esztendőre a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott szentmisén.

A főpásztor Nikosz Kazantzakisz görög író Assisi Szent Ferencről szóló könyvének egy epizódját idézte fel. A történet szerint egy szerzetes, aki már nagyon nehezen viseli az élet terheit, kopogtat a mennyország ajtaján. „Ki van odakinn?” –szól egy hang, mire a szerzetes válaszol: „Én vagyok, Uram, a Te szerzetesed.” „Akkor maradj még egy kicsit” – hangzott a válasz. Eltelik egy kis idő, a szerzetes egyre nehezebben viseli a terheket, majd újra kopogtat a mennyország kapuján. Ismét szól a hang: „Ki van odakinn?” A szerzetes válaszol: „Én vagyok Uram, a Te szerzetesed.” „Akkor maradj még egy kicsit” – hangzott ismét a válasz. Telik-múlik az idő, a szerzetes már nagyon várja, hogy a mennyországban lehessen, ezért ismét bekopogtat: „Ki van odakinn?” – szól a hang, mire a szerzetes válaszol: „Csak Te vagy Uram, mert mindenütt csak te vagy.” Erre megnyílt előtte az ajtó.

Nekünk is ezt kell megtanulnunk. Mindenütt, minden helyzetben csak az Isten van, őrá számíthatunk, őt kérhetjük, belé kapaszkodhatunk. Ha őt tartjuk legfőbb értékünknek, akkor fogjuk azt az utat járni, amire meghívott bennünket. Olyan sokszor elfeledkezünk erről és arra vágyakozunk, hogy a nehéz idők után egyszer majd eljön a mi boldog, szép, nyugodt életünk. De nem jön el – fogalmazott Palánki Ferenc, és hozzátette: a teljesen nyugodt, önfeledten boldog életet, ha el is jön, csak néhány napig, percig éljük meg, mert csak a jelen pillanat van, amivel Isten megajándékoz bennünket. Az a pillanat, amit élünk és az a személy, akivel éppen találkozunk, az legyen a legfontosabb az életünkben.

A teljes beszéd ITT olvasható.

Fotó: Kovács Ágnes

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás az esztergomi bazilikában celebrált szentmisét. Ebben többek között Ferenc pápa béke világnapi üzenetéhez kapcsolódóan is kifejtette gondolatait.

„Ha Isten párbeszédet kezdett az emberrel, Jézus Krisztusban pedig kimondta végső és teljes üzenetét az emberiség felé, akkor nekünk is párbeszédet kell folytatnunk egymással. Nehéz ez néha, nem csak más országból származó, más kultúrájú emberek között, de nehéz még a családon belül is. Az idősek sokszor panaszkodnak arról, hogy gyermekeik és unokáik nem hallgatják meg őket, ők pedig életük legfontosabb tapasztalatait, meggyőződéseit nem tudják úgy megfogalmazni, hogy az érdekes legyen a saját családjuk számára. Ennek az egyik oka, hogy megváltozott a kultúránk, felgyorsult világban élünk. A másik oka azonban sokkal személyesebb. Mert ha valaki csak elmondja az általa felismert igazságot, annak kisebb a súlya, mintha a példájával is megmutatja, hogy lehetséges, sőt érdemes aszerint élni. Ebben is vannak persze fokozatok. Szegény nagyapám – Isten nyugosztalja – többször elmondta, hogy milyen káros a dohányzás az egészségre, milyen betegségeket okoz, azután rágyújtott egy cigarettára és azt mondta, »sose szokjatok rá, látjátok, én sem tudtam leszokni róla«. Egy magasabb fokozat a példaadásban a pozitív példa. Aki a szocializmus idején vagy manapság a nyugati világban azért veszíti el a felelős beosztását, mert hívő katolikus, és ezt derűsen, jó lélekkel viseli, annak a gyerekei magyarázat nélkül is látják, hogy mi az igazán fontos az ember életében. A nemzedékek közti párbeszéd a fiatalok részéről is nyitottságot kíván. Ha sok hiba van is abban, ahogyan világunk ma működik, ez nem mind az előző nemzedékek bűne” – fogalmazott a bíboros.

A teljes beszéd ITT olvasható.

Fotó: Walczer Patrik

Győri Egyházmegye

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét.

Szűz Máriát nem az istenanyasága miatt tiszteljük, hanem azért a készségéért, ami benne megvolt. A Szűzanya minden körülmények között Isten akaratát kereste és követte. Sőt azért lehetett Istenanya, mert a Mennyei Atya tudta róla, hogy ez a készség benne megvan – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.

Isten bennünket is sokféleképpen szólítgat. Fel kell tennünk a mai ünnepen a kérdést magunknak: vajon megvan-e bennünk is ez a készséges akarat Isten akaratának keresésére és követésére? Hiszen ebben rejlik az istengyermekségünk titka. Addig vagyunk Isten gyermekei, amíg megvan bennünk a készség, hogy mindig Isten akaratát keressük és kövessük. Be kell látnunk, hogy gyakran hajlamosak vagyunk önmagunk gondolatait, akaratát követni, és néha értetlenül állunk Isten akaratával szemben.

Az új esztendő kezdetén meg kell erősítenünk magunkban az elhatározást, hogy Isten akaratát akarom követni minden körülmények között, és kész vagyok saját pillanatnyi vágyaimról, kétséges kívánságaimról lemondani. Törekednem kell arra, hogy Isten gyermekének bizonyuljak, tudva azt, hogy csak az válik lelkem javára, amit Isten ad számomra, amit Isten akar tőlem.

A teljes beszéd ITT olvasható.

Fotó: Ács Tamás

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz püspök vezetett Szent Liturgiát újévkor Miskolcon, a megújult székesegyházban.

Január 1-jén a görögkatolikus egyház Nagy Szent Bazil főpapra emlékezik, az Úr körülmetélésének ünnepét tartja, és idén, 2022-ben ez már vízkereszt ünnepe előtti szombat. Az ünnepek egybeesése okán ezen a napon két evangéliumi szakasz hangzott el a liturgiákon. Ezek így együtt három évtizednyi történetet ölelnek át Jézus idejéből.

Az újévi Szent Liturgián mondott ünnepi homíliában először a Lukács evangéliumában olvasható párbeszédet állította a püspök a figyelem középpontjába, majd ehhez kapcsolta Ferenc pápa, a béke világnapjára írt ez évi üzenetét is.

Ferenc pápa idei béke világnapi üzenetében a nemzedékek közötti párbeszéd az egyik kulcsfogalom a béke építése érdekében. „Párbeszéd; éppen olyan, amilyet az imént hallottunk, kicsit nem várt formában Szűz Mária és a tizenkét éves Jézus között, melyhez hasonlót kell kialakítanunk az idősek nemzedéke és a fiatalok nemzedéke között” – mondta a püspök.

„A technológia és gazdasági fejlődés korában a Szentatya fontosnak tartja, hogy azok a fiatalok is, akik a jövő felé szárnyalnak, vegyék újra figyelembe az idősek meglátásait, gondolatait” – foglalta össze az apostoli levél gondolatait Orosz Atanáz. Majd a másfél évvel ezelőtti helyzetre emlékeztette a hallgatóságot, amikor marasztaltunk otthon minden idősebb embert, a gyerekeket, a fiatalokat pedig a fertőzés továbbhurcolásával gyanúsította vagy vádolta meg a társadalom, amivel szinte tudatosan állították szembe az idősek és a fiatalok nemzedékét.

A Szentatya már a legutóbbi püspöki szinóduson „szívügyének tartotta, és elménkbe, szívünkbe véste, hogyan kell az időseket megbecsülni, az ő tapasztalataikra, tanításukra odafigyelni, és egyúttal a fiatalok lendületét növelni” – emlékezett vissza a főpásztor.

A teljes beszéd ITT olvasható.

Pécsi Egyházmegye

Felföldi László püspök a pécsi székesegyházban bemutatott újévi szentmisén az új, idő, béke és áldás gondolati négyes jegyében elmélkedett szentbeszédében.

Az új esztendő mindig egy új feladat, egy új lehetőség számunkra. Emberi életünkben, sorsunkban mindig valami új következik, akkor is, ha kívülről úgy tűnik, alig változott valami. Ugyanakkor a valóságos új nem külső, nem látványos dolog, hanem bensőnkből, szívünkből fakad – emelte ki beszédében a főpásztor. – Ehhez azonban meg kell hallani, amire az Isten hív minket, amivel gazdagítani, szépíteni szeretné az életünket. Ha elzárjuk magunkat Istentől, megakadályozzuk, hogy az új bekövetkezzen az életünkben. Az újat merni kell, engedni kell és hagyni, hogy megszülessen és megerősödjön bennünk.

Az idő Istentől kapott ajándék, kapjuk, nem kell érte tenni semmit. De hogy mire használjuk, hogyan töltjük el, nem mindegy. Legyünk igényesek az időnkre – buzdított Felföldi László. – Merjük mérlegre tenni az időt, amit a televízióra, számítógépre fordítunk, és azt, amit a családdal töltünk. Látni fogjuk, mennyire méltatlan az idő üzenete számunkra. Fontos, hogy az időnket az emberek szolgálatával töltsük, hisz azt Isten nekünk adta, mégpedig azért, hogy mások javára fordítsuk.

Január elseje a béke világnapja, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepnapja, aki a Békesség Királynője. A béke kemény harc, küzdelem, melyet meg kell harcolnunk a szeretetért, az értékért, a kincsekért. A béke a mai világunkban nincs rendben, mutatott rá a főpásztor, majd hangsúlyozta, fegyverek, ideológiák, őrült törvények, buta eszmék nem fognak békét teremteni és megmenteni a világot. Az igazi békét Isten tudja megadni, ezért világunkat csak az menti meg, ha az élő Istenhez fordulunk.

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, Legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el – idézte az ismert ének szövegét Felföldi Püspök atya. Amikor Isten új magot vet a földbe, az Isten áldása mellett új, mindent felülmúló gazdagságot hoz. A mi feladatunk, az én feladatom, hogy amit az Isten rám bízott, miként a mag, úgy bennem is szárba szökjön, virágba boruljon, és termést hozzon, ehhez azonban a békémre, az időmre, és az újnak az elfogadására, a reményre van szükség.

A teljes beszéd ITT olvasható.

Székesfehérvári Egyházmegye

Az év első napján Spányi Antal püspök főcelebrálásával mutattak be szentrmisét Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban.

A szentmisében a megyéspüspök arról beszélt, hogy az Úr azt akarja, hogy ne csak az idő múlását ünnepeljük, hanem találjuk meg az évben azokat a történéseket, eseményeket, amelyek belsőleg késztetnek arra, hogy Isten Országának építésében részt vegyünk.

Spányi Antal püspök január arra a sajátos tartalmára is felhívta a figyelmet, hogy a szentatyák szándéka szerint ezt a napot a békéért való könyörgés világnapjának is tekintjük. A pápa ilyenkor békeüzenetet küld a világnak, annak vezetőinek és természetesen minden hívőnek is, hogy megértsük: ahogy Isten kikérte Mária együttműködését és igenjét, úgy tőlünk is azt kéri, működjünk közre vele a béke megteremtésében. Nemcsak imával, hanem tevékenyen is. „Meg kell látnunk az emberi közösségnek azt a körét, akiknek a békéjéért, jólétéért nekünk kell tennünk. … Isten várja a mi közreműködésünket, és ha mi Mária igenjéhez hasonlóan kimondjuk a magunk igenjét – hogy a Te békéd eszközévé akarok válni –, akkor az Úr megadja ránk áldását és mindazokra, akik felé ezt a békét tükrözzük” – hangsúlyozta a főpásztor.

A teljes beszéd ITT olvasható.

Fotó: Berta Gábor

