Újítsd meg csodáidat! – Március végén lesz a Cor et Lumen Christi közösség éves konferenciája

A címet Szent XXIII. János pápa ihlette, aki így imádkozott a II. vatikáni zsinat bevezetéseként: „Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új pünkösd által!”

A pápa imája meghallgatásra talált, napjainkban látjuk a Szentlélek erőteljes munkálkodását, látjuk az elindult ébredéseket, látjuk a jóeli prófécia beteljesülését: „Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek, és látomásokat látnak ifjaitok” (Jo 3,1–2).

A konferencia címe és célja minden évben azonos, de a tartalom nem. A cél mindig az, hogy a keresztények megértsék, mit jelent a kereszténység ereje, hogy „gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között” (Ef 1,18), és hogy „fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével” (Ef 3,18).

Hogy megértsük, milyen elképesztő a mi örökségünk, hogy mindig van több, csak kézbe kell venni, meg kell ragadni, hogy ne maradjunk, ahogyan Varga László püspök fogalmaz: „aranyhegyen üldögélő koldusok”.

Hogy a keresztények ne elégedjenek meg a vasárnapi misére járással, hanem „ízleljék meg Krisztus édességet”, tapasztalják az ő erejét, és ezt az erőt, örömet és édességet ki tudják vinni a hétköznapokba az emberekhez, valódi hegyen épült város, tartóra tett lámpás és só módjára! (vö. Mt 5,14)

Minden konferenciának része a tanítás. Idén Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi karizmatikus közösség alapítója mellett Csókay András idegsebész, Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök (szentmisében) és Nyuli Gábor, a Cor et Lumen Christi közösség magyarországi csoportjának vezetője mond tanítást. Állandó része a konferenciának a szentmise, a csendes folyamatos szentségimádás, illetve egy Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás, a dicsőítés, valamint egy mindenki számára nyitott, ingyenes, gyógyulásért tartandó imaalkalom is.

A konferenciáról részletesebb információ, illetve a jelentkezési lap a www.ujitsdmegcsodaidat.org oldalon érhető el.

„Ha akarsz találkozni a feltámadt Jézussal és az ő erejével, gyere! Hozd el, hívd meg azokat az ismerőseidet, akik még nem tudják, hogy VAN TÖBB!” – olvasható a meghívóban.

Néhány tanúságtétel a legutóbbi konferenciáról „A konferencia előtt igen nehezen beszéltem a vallásról a »fekete öves« munkahelyi környezetben is. Ma (a konferencia utáni első hétfőn) reggel az egyik kollégámnak, aki teljesen ateista, teljes nyugodtsággal beszéltem a konferenciáról, az Oltáriszentségről, és hogy az Úr Jézus meghalt értem és a bűneimért és érte is, és bármikor lehet »újra táblát« kérni tőle. Hozzátettem, hogy nem szeretném megijeszteni és tolakodó lenni, és nagy meglepetésemre azt mondta, hogy érdeklődve hallgatja, amit mondok. Alleluja! (Ezelőtt én eldöntöttem, hogy biztosan nem érdekli a szkeptikusokat a vallás. Tegnaptól a Szentlélekre bíztam, és ő vezet.) Köszönöm, Jézus!” * „Hálásan köszönöm Istennek, hogy segített jól dönteni abban, hogy ott legyek ezen a két csodálatos napon! Hívő ember vagyok, nagyon-nagyon jó volt érezni ezen a két napon Jézus közelségét. Nagyon boldog voltam, amikor a Jézus-imáról beszélt Damian Stayne. Ebben az imában még kezdő vagyok, ezért is örültem, mert erősítést kaptam. A szentségimádás vége felé azt éreztem, hogy Jézus ott áll előttem egészen közel. Csodálatos érzés volt!” * „Egy kármelita nővértől kaptuk a meghívást, aki szintén jelen volt. A közösen végzett dicsőítések és imák ereje döbbenetes volt. Különösen a Tűz és Fény szentségimádás alatt. Az Úr, valóban közöttünk, velünk volt.” * „Az egész hétvégén nagyon sok mélyen érintő impulzust kaptam. A maximum fölé feltöltődtek az elemeim!” * „Amikor kijöttünk vasárnap az épületből, el akartam olvasni a szórólapot, amit hazainduláskor kaptunk. Láttam és el tudtam olvasni az apró betűket is, nem kellett elővennem a szemüvegem úgy, mint eddig. Amikor ez tudatosult, robbanásszerű sírás tört ki belőlem.”

Forrás és fotó: Cor et Lumen Christi közösség

Magyar Kurír