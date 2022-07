Újmisés áldásban részesültek a hívek Alsószentiván búcsúnapján

Az ünnepi szentmise elején Helter István plébános köszönetet mondott Arany Ferencnek, hogy eljött, s kérte a híveket, imádkozzanak Ferenc atyáért is, hogy szolgálata során teljesíteni tudja a Jóisten vele kapcsolatos terveit. A plébános üdvözölte a szép számban megjelent híveket, s külön köszöntötte a gyalogos zarándokokat is.

Arany Ferenc újmisés pap tanításában kifejtette: amikor az ember Istenre gondol, előfordulhat még hívő keresztények esetében is, hogy egy egészen távoli valakire gondol, pedig ez egyáltalán nincs így. Veletek vagyok mindennap a világ végezetéig – mondja Jézus, majd a tanítványai kezébe ad egy kenyeret és egy kupa bort. Ezt az egyszerűségben rejlő nagyszerűséget tapasztaljuk meg minden egyes szentmisén az Oltáriszentségben. A végtelen távolinak tűnő Isten így kerül közelünkbe nap mint nap. Mária esetében is hasonló lehet a helyzet, kicsit több mint kétezer év távlatából szemléljük őt. Pedig ez sincs így. Mária az evangélium szavain keresztül a legegyszerűbben és legkézzelfoghatóbban kerül elénk.

Dér Katalin teológus szerint az evangélium egész egyszerűen ma történik. Ha ez így van, az időbeli szakadék eltűnik, Mária ma is itt van közöttünk a mindennapjainkban, a viselkedési mintáinkban. Amikor gyakoroljuk az irgalmas szeretet vagy az alázatosság erényét, Máriát követjük. Sarlós Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy a várandós Mária gondolkodás nélkül vállalt egy többnapos nehéz gyalogutat azért, hogy szintén várandós rokonát, Erzsébetet meglátogassa. Minden bizonnyal velünk is előfordult hasonló eset, amikor minden akadályt leküzdve segítettünk nehéz helyzetben lévő felebarátunkon. Lehet, hogy nem is tudatosodott bennünk, de a Szűzanya példáját utánoztuk. S ha ez így van, beigazolódik, hogy az evangélium ma történik, a Szűzanya a cselekedet által itt van bennünk.

A csillagászok állítják, az űrhajósok megtapasztalhatták, hogy a Nap fényét tükrözi vissza minden égitest a naprendszerben, a bolygóknak nincs saját fényük. Nekünk, keresztény embereknek Jézus Krisztus a fényforrás, aki által megláthatjuk életünk igazi értelmét, nélküle a sötétségben kellene botorkálnunk. S Mária az a személy, akinek Jézus fényéből a legtöbb jutott. Krisztus fényességét azonban Mária továbbadja nekünk, így válik számunkra Mária is útmutatóvá, példává.

A zarándok testvéreknek kívánom, hogy ezt a Krisztusból származó fényt Márián keresztül tapasztalják meg életük minden egyes napján. Bátran legyen a Szűzanya az irgalmas szeretet és az alázatosság példája a kedves hívek számára is. Földi életünk végén pedig legyen a szószólónk Jézus Krisztusnál, hogy részesülhessünk az örök boldogságban – zárta gondolatait az újmisés lelkipásztor.

A körmenet után Arany Ferenc újmisés áldásban részesítette a szentmisén közreműködő lelkipásztorokat és ministránsokat, majd a zarándokokat is. A búcsú szentségimádással ért véget.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye/Kiss Attila

Magyar Kurír