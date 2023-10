Újra felajánlották Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a Szentföldet

A jelenlegi helyzet miatt a főünnepre – amely hagyományosan hívők ezreit vonzza a Tel-Aviv és Jeruzsálem között félúton lévő, 1927-ben épült Mária-kegyhelyre – idén kevesen tudtak elmenni. Sokan plébániáikon ünnepeltek és kérték a Szűzanyát, hogy járjon közben a Szentföld népéért és békéjéért.

Szentbeszédében Pizzaballa bíboros a következőket mondta: „Hála a Szűzanyának, aki szereti gyermekeit maga köré gyűjteni, ma itt találkozunk. Azzal, hogy újra az ő gondjaira bízzuk szeretett egyházmegyénket és földünket, egyúttal Istenre is bízzuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy ne aggódjunk, és teljes mértékben bízzunk az Ő isteni gondoskodásában és bölcsességében, különösen a jelenlegi időben, amelyben élünk, ahol a reményt nehéznek tűnik megtalálni.”

A bíboros kihangsúlyozta Isten igéje olvasásának fontosságát, különösen az evangéliumokat: „Egyetlen szó által lett a megtestesült Ige, aki az Élet, a mi Anyánk, Szűz Mária méhében, aki ezt hirdette: »Lelkem hirdeti az Úr nagyságát«. Ez az Ige életet adott Máriának, hogy Mária nekünk is életet adhasson. A szó, amit a mai világban gyakran hallunk, az »a kontroll és a büszkeség«, miközben a Szentírás azt mondja, hogy az Ige az »alázatosak és a szelídek« szava: »Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld«” (Mt 5,5). Pizzaballa bíboros végül a Szűzanya közbenjárását kérte: „Édesanyánk, Szűz Mária vigasztaljon és kísérjen minket, és segítsen, hogy alávessük magunkat Isten Igéjének, hogy az alázat és a bizalom magja növekedjék bennünk.”

A szentáldozás után William Shomali püspök, Jeruzsálem és Palesztina általános helynöke és pátriárkai vikáriusa a Szentföldet újra Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel, kérve a Szűzanyától szeretett hazája békéjét és védelmét.

„Ó Mária, Isten Anyja és mi Anyánk, Palesztina és a Szentföld Királynője, a megpróbáltatások idején hozzád fordulunk, mert szeretsz és ismersz minket: Szívünk egyetlen gondja sincs elrejtve előled. Irgalmasság Anyja, hányszor tapasztaltuk már figyelő gondoskodásodat és békés jelenlétedet! Te soha nem szűnsz meg minket Jézushoz, a Béke Fejedelméhez vezetni. Az emberiség azonban letért a béke útjáról. Elfelejtette a közelmúlt tragédiáinak tanulságait, a háborúkban elesett milliók áldozatát. Bűneinkkel összetörtük mennyei Atyánk szívét, aki azt akarja, hogy testvérek legyünk. Most szégyenkezve kiáltunk fel: Bocsáss meg nekünk, Uram!” – kezdődik a felajánlás imája, majd így folytatódik: „Szűzanyánk, küzdelmeink és gyengeségeink közepette, a bűn titka, a gonoszság és a háború közepette arra emlékeztetsz minket, hogy Isten soha nem hagyja el népét, hanem továbbra is szeretettel tekint ránk. Nekünk adott téged, és Szeplőtelen Szívedet az Egyház és az egész emberiség menedékévé tette... Biztosak vagyunk abban, hogy történelmünk legnehezebb pillanataiban is figyelsz könyörgésünkre, és segítségünkre sietsz.”

Az imádságban kérik a Szűzanyát, hogy ahogy a galileai Kánában, most is járjon közben Jézusnál: „»Nincs több boruk« (Jn2,3). Most, ó, Anyám, ismételd meg ezeket a szavakat, mert korunkban elfogyott a remény bora, elszállt az öröm, elhalványult a testvériség. Elfelejtettük emberségünket, és elherdáltuk a béke ajándékát. Milyen nagy szükségünk van anyai segítségedre!”

Újabb invokációk után így fejeződik be a felajánló ima: „Ezért, Isten Anyja és mi Anyánk, Szeplőtelen Szívedre bízzuk és ünnepélyesen felajánljuk magunkat, Egyházunkat, az egész emberiséget, a Közel-Kelet népeit, és különösen a Szentföld népét, amely hozzád tartozik, hiszen te ékesítettel fel születéseddel, erényeiddel és fájdalmaiddal, és innen adtad a Megváltót a világnak. Add, hogy a háború véget érjen, és béke legyen városainkban és falvainkban. A te közbenjárásod által áradjon ki Isten irgalma a földre, és térjen vissza a béke szelíd ritmusa, hogy betöltse napjainkat.

Egykor te jártad földünk utait; most vezess minket a béke ösvényein. Ámen.”

Az ünnepi szentmise végén a hagyományos körmenetet a kolostor udvarán tartották, Szűz Mária, Palesztina királynője szobrával, Mária-himnuszokat énekelve és imádkozva a békéért.

Fordította: Hollósi Judit

Forrás: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Fotó: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus Facebook-oldala

