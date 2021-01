Újra kondul a kövegyi nagyharang

Igazi összefogás volt: ahogyan a templomunk építésekor bő száz esztendeje, úgy most is többen adtuk össze a szükséges összeget – fogalmazott Galgóczkiné Krobák Mária. Kövegy polgármestere hozzátette, ha minden a tervek szerint halad, jövőre akár a templom hajójának viharvert padlózata is megújulhat.

Csanádpalota közvetlen szomszédságában Kövegy – Csongrád-Csanád megye legkisebb települése – alig négyszáz lelket számlál. A takaros falucska kellős közepén száztizennyolc éve egyhajós, egytornyú, eklektikus stílusú templomot emeltek a hívek közadakozásából. A szép templomot 1902-ben Szűz Mária szent neve tiszteletére szentelték föl.

A tetszetős téglatoronyba építésekor akkori áron 152 koronáért három harangot terveztek. Közülük kettőt be is szereltek, de ezek a harangok nem maradtak meg; valószínűleg az első világháborúban ágyút öntöttek belőlük – mondta Szabó Zoltán Jenő plébános.

A torony mai „lakóit” az 1920-as években öntötték, akkor nyerték el helyüket az épületben. A három harang más-más méretű, és ebből adódóan különböző hangfekvésű. A Csanádpalota felőli legkisebb, 60 kilós lélekharang 1921-ben készült, és a templom védőszentjének megfelelően a Mária nevet kapta. A lélekharang magas hangfekvésű, ezért nem is használták. A középső, a legnagyobb méretű harang kapott most új elektromos szerkezetet. A Nagyasszonyunk névre hallgató harang cisz hangon kondul meg napjában háromszor. A Makó felőli oldalon helyezkedik el az egy­mázsás másodharang.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester a közelmúltban köszönte meg Borsosné Lúczó Gizellának segítő közreműködését a templom harangjának újjáélesztésében. Az idős hölgy volt az, aki gyűjtést kezdeményezett a javításra. Borsosné Lúczó Gizella, Kovács Rita, Kovács László, Boros Gábor, Galgóczi Zsolt, Gyenge József, Takács József és Galgóczkiné Krobák Mária adakozott a nemes cél érdekében. Önzetlen segítségüknek és egy apátfalvi szakembernek köszönhetően a napokban újra megszólalt a nagyharang.

Forrás: Delmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Tóth A. Péter

