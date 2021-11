Újra online térben tartották négy erdélyi egyházmegye hitoktatás-módszertani ülését

Először arról az online hálaadó szentségimádásról egyeztettek, amelyet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának felhívásához csatlakozva tartanak november 20-án 19 órától. A kongresszust megelőzően februártól augusztusig minden hónap első csütörtökén tartottak szentségimádást hasonló módon. Akkor a hét alkalom mindegyikét más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hitoktatói és diákjaik szervezték, a november 20-i imádság szervezésébe azonban mindegyik egyházmegye bekapcsolódik. Az előkészületek most is a Trello-felületen zajlanak, ami lehetővé teszi az egyidejű és mindenki számára elérhető online munkát. A Böcskei László püspök által vezetett, elsősorban az eucharisztikus kongresszus ajándékaiért mondott közös imába minden hitoktatónak, diáknak, minden érdeklődőnek lehetősége lesz bekapcsolódni a hittan.ro és a honlap Facebook-oldalán elérhető közvetítés által.

„Hitoktatóink a szinodális folyamatban, szinodális út a katekézisben – lehetőségeink, feladataink” – ez volt a november 8-án tartott online tanácskozás második napirendi pontja, amelynek megvitatása során az egyes egyházmegyék eddig megfogalmazott terveit és kapcsolódó gyakorlatait vették számba.

Elhangzott, hogy a hittan.ro szerkesztői is igyekeznek felületeiken utakat, lehetőségeket biztosítani a szinodális folyamathoz kapcsolódó hitoktatói tevékenységekhez. A szinódus által hirdetett irányelvekre: a közösségbe tartozásra, a közösségformálásra és az abban való aktív részvételre, valamint a misszió vállalására nem „járulékokként”, hanem saját hivatása alapjegyeiként kell hogy tekintsen minden hitoktató, katekéta – hangzott el a megbeszélésen. A szinodális folyamat a hitoktatók számára is nagyszerű lehetőségnek mutatkozik a hivatásban való megerősödésre. Böcskei László püspök a folyamatba való tevékeny bekapcsolódásra buzdította a jelenlévőket és általuk kerületeik, egyházmegyéik többi hitoktatóit is.

Az elmúlt tanév során a nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központ két ízben is módszertani kiskonferencia-sorozatot szervezett a négy egyházmegye hitoktatói részére. A tanév végi záráskor a résztvevők kifejezték igényüket a folytatás iránt, így már el is kezdődött az új tanév hasonló programsorának szervezése. Nemes István és Ozsváth Judit szervezők ismertették, hogy a sort egy 2022. január 15-re tervezett, a szinodalitás és katekézis kapcsolatát vizsgáló online nagykonferencia nyitja. A plenáris előadásokat, szekcióüléseket és műhelyeket magába foglaló program felvezeti az újabb, a szinodális folyamat alapelveit hangsúlyozó módszertani kiskonferencia-sorozatot. A Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatásért felelős szakembereinek és hitoktatóinak részvételével zajló programot hamarosan meghirdetik a szervezők.

Az online gyűlés negyedik pontja a Hivatások nyomában projekt ismertetéséhez kapcsolódott. Benedek Ramóna főszervező elmondta, hogy a teológiai líceumok és tagozatok diákjait megszólító, sok éve zajló, nagyváradi kezdeményezésű program ebben a tanévben sem marad el, de a tavalyihoz hasonlóan most is az online térbe szorul, és nem vetélkedőként, hanem projektként hirdetik meg. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetével partnerségben szervezendő program keretében most – az évfordulók kapcsán – Loyolai Szent Ignác, illetve a jezsuita rend, valamint Assisi Szent Ferenc és a ferences rend történetéhez, szellemiségéhez és lelkiségéhez kerülhetnek közelebb, és a kreatív feladatok által a szinodális egyház valóságáról is tapasztalatot szerezhetnek a részt vevő középiskolás fiatalok.

A négy erdélyi egyházmegye módszertani felelősei gyűlésének minden pontja a szinodális folyamathoz kapcsolódott: a szentségimádásban való lelki „találkozás”, a tematikus konferencia keretében való együtt gondolkodás és közös tanulás, a példaképekhez közelebb vivő projekt és a többi említett lehetőség is a szinódusi közös útra hívja és sarkallja a hitoktatókat.

Szöveg: Ozsváth Judit



Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír