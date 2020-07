Újra TISZAFIT – Ötödször rendezik meg Tiszafüreden az ifjúsági találkozót

Elsősorban a 16 és 30 év közötti korosztályt várják a találkozóra, melynek öt napján előadások, szentmisék, keresztút, kiscsoportos beszélgetések, elmélkedések gazdagítják a résztvevők lelki életét, de lazításképpen strandolásra és kenuzásra is lesz lehetőség.

Idén Kakuk Ferenc érseki titkár is elfogadta a meghívást. Augusztus 8-án, szombaton a 18 órakor kezdődő szentmise előtt tart előadást a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról, majd a szentmisét is ő mutatja be.

Az előadók között lesz Mikita Dorka színinövendék is, aki így mutatkozik be:

Mikita Dorka Júlia vagyok. Miskolcon születtem. Ugyan római katolikus vagyok, de görögkatolikus oviba, majd általános iskolába jártam, és a Fráter György Katolikus Gimnáziumban érettségiztem. Két éve Budapesten élek, ahol a Pesti Broadway Stúdió másodéves színinövendéke vagyok. Nyolcéves koromtól játszom a Miskolci Nemzeti Színházban, Pestre kerülve pedig több zenés színházi előadásban is játszottam, ezenfelül szinkronizálok. A vallás meghatározza a mindennapjaimat, édesanyám az Új Misszió katolikus folyóirat szerkesztője, édesapám pedig színháztörténész.

A hagyományokhoz híven fellép majd augusztus 7. és 9. között a CsiszérBand is.

További információkat az Egri Főegyházmegye vagy a Tiszafüredi Ifjúsági Találkozó Facebook-oldalán találnak az érdeklődők.

A TISZAFIT szervező csapata minden részt venni kívánó fiatalt kér, hogy töltse ki a regisztrációs űrlapot, mely ITT érhető el.

A szervezők várnak mindenkit, aki vágyik a testi és lelki felüdülésre.

Forrás: Egri Főegyházmegye, Tiszafüredi Ifjúsági Találkozó Facebook-oldala

Fotók: Tiszafüredi Ifjúsági Találkozó Facebook-oldala

Magyar Kurír