Újraindulnak a Notre-Dame helyreállítási munkálatai

A Notre-Dame-ban a fertőtlenítési lehetőségek ugyanis nem tették lehetővé, hogy maradéktalanul be lehessen tartani a járványügyi biztonsági szabályokat és garantálni lehessen a csaknem száz munkás biztonságát. A jövő héttől visszatérő dolgozók létszámát fokozatosan növelik májusban.

Először a felújítási terület működését indítják be, majd a megerősítési munkálatokat kezdik újra május közepén, végül pedig maga a stabilizáció indul újra. Többek között lebontják az állványzatot, amelyen a tűz kiütött, de az orgona állványzatát is darabokra szedik.

A munkálatok hétfőn kezdődő fokozatos felvételénél ügyelni fogok arra, hogy a megfelelő előírásokat – így a kötelező biztonságos távolságot – az építkezésen dolgozók esetében betartsák

– nyilatkozta Jean-Louis Georgelin kormánybiztos. Az építményen dolgozó munkások maszkot viselnek majd, kapnak kézfertőtlenítőt, valamint szállást és ellátást is biztosítanak nekik a helyszínen.

A megerősítési munkát az eredeti tervek szerint nyáron fejezték volna be a hatalmas boltozat alá omlott törmelék eltakarításával. Utána indult volna a munka legkényesebb szakasza: le kell bontani az állványzatot, amelyet a tűzvész előtt restaurálás céljából építettek fel. Ez az állványzat is megrongálódott a tűzben, és most pókhálóként fogja körbe az épületet. Tavaly óta az épületet több tucat szenzorral szerelték fel, de ezek nem jeleztek veszélyt, a falak stabilak.

Az Île de la Citén álló, több mint 850 éves gótikus katedrálisban tavaly április 15-én kora este csaptak fel a lángok. Leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony. Másnap Emmanuel Macron elnök közölte: öt év alatt szeretnék helyreállíttatni a Notre-Dame-ot.

A tűz másnapján megkezdett épületstabilizálási munkálatokkal azonban a munkásokat fenyegető ólommérgezés veszélye miatt júliusban hetekre le kellett állni, ősszel és télen pedig viharok lassították a munkát.

Az évi csaknem 13 millió látogatót fogadó, turistalátványosságnak számító világhírű székesegyház megmenekülése még mindig nem teljesen biztos, bár a helyreállításért felelős illetékesek csekélyre teszik a valószínűségét annak, hogy összeomoljon. A tényleges felújítás azonban még nem kezdődött el.

A tűzvész után több mint 900 millió eurónyi felajánlás érkezett mecénásoktól, óriáscégektől és szervezetektől, valamint katolikus hívektől a világ minden tájáról a helyreállításra.

