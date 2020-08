Felszentelték az első Bosco Szent János-templomot Ukrajnában

„Érthető módon nagy az egész szalézi család öröme, mert az új templom felszentelésével Don Bosco pedagógiája és a fiatalok nevelésének a megelőzésre alapozott rendszere most nagyobb mértékben elterjedhet az ukrajnai társadalomban és így hozzájárulhat a gyerekek érték alapú korszerű neveléséhez” – fogalmaznak a rend helyi képviselői. A szaléziak új templomát Nyugat-Ukrajna Korosztisiv városában (kijev-zsitomíri egyházmegye) építették fel a Savio Szent Domonkosról elnevezett ifjúsági centrum mellett, amelyben eddig főként lelkigyakorlatokat tartottak.

A templomszentelési szertartáson, amelyet Grigorij Komar görögkatolikus püspök végzett, az Ukrajnában szolgáló szalézi rendtagokon kívül állami képviselők is részt vettek. Az Ukrajnában ismét nagymértékben terjedő koronavírus-járvány miatt csak visszafogott körülmények közt ünnepelhettek, ezért is készítettek egy könnyen áttekinthető tájékoztató füzetet Don Boscónak és fiainak életéről és mai küldetéséről, arról, hogyan is működik napjainkban a fiatalok megértésének karizmája. A helyi szaléziak a pandémia hónapjaiban több olyan közösségi programot dolgoztak ki és valósítottak meg, melyek a fertőzések megelőzését szolgálták. Lembergben, a szaléziak ottani Segítő Szűzanya-temploma ifjúsági centrumában gyerekek és diákok közreműködésével szájmaszkokat és lepedőket készítettek a helyi városi kórház és egyéb egészségügyi intézmények számára. Emellett szociális program keretében számos élelmiszercsomagot juttattak el szegény, rászoruló és idős emberek számára. Húsvét időszakában a szaléziak péküzeme olaszországi mintára colombát, azaz galamb formájú húsvéti kalácsot készített, melyet ajándékként szétosztottak. A helyi szalézi papok sok ukrajnai fiatalt bevontak munkájukba, akik online oratórium formájában tartanak kapcsolatot kortársaikkal.

Ferenc pápa három éve, 2017. április 30-án nevezte ki a kijev-zsitomíri egyházmegye élére Vitali Krivickij szalézi papot, az odesszai Szent Péter Plébánia plébánosát. Vitali Krivickij 1972. augusztus 19-én született Odesszában (ma Ukrajna). 1987-ben kezdte meg titokban szerzetesi tanulmányait szülővárosában, Tadeusz Hoppe szalézi pap irányítása alatt, 1990-ben lépett be Don Bosco Szalézi Társaságába. Ezt követően Lengyelországban, a krakkói szemináriumban készült a szerzetesi és papi életre, 1997. május 24-én szentelték pappá. 1997-től 2004-ig Odesszában káplán (az odessza-szimferopoli egyházmegyében), majd 2004-től 2012-ig plébános és a helyi szalézi közösség vezetője Korosztisivben, ahol most az új templomot felszentelték. 2012 és 2014 között Vitali atya oratóriumvezető és plébániai vikárius volt a lembergi latin érsekséghez tartozó Peremisljaniban. 2014-től plébánosként az odesszai Szent Péter Plébánia élén állt.

A szalézi rend saját nyilvántartása szerint 2015-ben 1790 házban működött világszerte, 15.033 taggal, akikből 10.281 a felszentelt pap. A Pápai Évkönyv 2017-es adatai szerint ezzel a szalézi rend a második legnagyobb férfi szerzetesközösség a Katolikus Egyházban. Első helyen a jezsuiták álltak16.736 fővel, míg a szaléziakat a ferencesek követték 13.513 testvérrel, a negyediken a kapucinusok álltak 10.572 rendtaggal.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír