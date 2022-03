Ukrajnáért és a békéért – Ukrán nyelvű görögkatolikus liturgiát tartottak Miskolcon

A szertartás ukrajnai rendje szerint a március 20-ai vasárnap nagyböjt második vasárnapja volt. Prédikációjában Damján atya a böjtölés fontosságára hívta föl a figyelmet, arra, hogy a nagyböjti időszak mennyire fontos a bűnnel szembeni küzdelmünkben.

A liturgián a háborús helyzet miatt menekülők is részt vettek, akik most Miskolcon találtak menedéket, köztük azok az utánpótlás korú sportolók is, akiket a DVTK vett pártfogásba.

Ignácz Viktória, az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is lényegesnek tartja az ide érkezettek lelki támogatását. Még ha csak rövid ideig is tart ez, akkor is fontos, hogy abban a másfél órában közelebb kerüljenek Istenhez, mutatott rá az elnök asszony a szertartás után.

A miskolci ukrán hívek Orosz Atanáz püspökhöz intézett levelükben kérték, hogy ezentúl rendszeresen vehessenek részt ukrán nyelvű liturgián és kaphassanak lelkipásztori ellátást.

