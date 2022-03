Ukrán görögkatolikus liturgián vehetnek részt a háború elől menekülők Budapesten

A Szent Liturgiát ukrán, illetve egyházi szláv nyelven mutatják be az Angolkisasszonyok templomaként is ismert Belvárosi Szent Mihály-templomban, amely az Ukrán Görögkatolikus Egyház (UGCC) híveinek békeidőben is otthont biztosít Budapesten.

A március 6-i liturgián megtelt a templom, a közösség együtt imádkozott a békéért, és megemlékeztek a háború áldozatairól is, akiknek az örök emlékéért könyörögtek.

A fiatal, ukrajnai születésű parókus, Haborij Damján (Дам’ян Габорій) eredetileg a Kijev-Halicsi Főegyházmegyéhez tartozik, ám évek óta a Hajdúdorogi Főegyházmegyében teljesít szolgálatot.

A magyarországi ukrán görögkatolikusok weboldalát ITT; a Váci utcai Szent Mihály-templomban működő ukrán egyházközség Facebook-oldalát ITT találják; mindkét felületen tájékozódhatnak a heti rendszeres liturgiákról, imaalkalmakról, hittanról. A kapcsolódó önkéntescsoport Facebook-oldala ITT érhető el.

Az ukrán ortodox hívek számára még kérdéses, melyik budapesti ortodox közösség ad majd nekik otthont.

