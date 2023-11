Ülésezett a görögkatolikus Hierarchák Tanácsa

A Hierarchák Tanácsának tagjai a magyar görögkatolikus főpásztorok: Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke; Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök.

A november 16-án tartott ülésen jelen volt Michael Wallace Banach apostoli nuncius, aki köszöntőjével és hozzászólásaival segítette a görögkatolikus püspökök tanácskozását.

Elsőként Kocsis Fülöp metropolita számolt be a szinódusi út tapasztalatairól, majd a népszámlálás eredményeit is megvitatták az egyházi vezetők. Szó volt továbbá a három egyházmegye pasztrorális és liturgikus feladatairól, meghatározták a metropólia következő évi eseményeit, illetve financiális kérdések is felmerültek.

Fontos döntés született az új képviselő-testületi választási szabályzattal kapcsolatban is, melyet most véglegesítettek, illetve a keleti kódexet kiegészítő részleges jogról is tanácskoztak. Ez utóbbit terjesztik fel hamarosan a Szentszékhez.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír