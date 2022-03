Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez Tartós szeretet címmel. Az ukrajnai háborús helyzet miatt sokan érkeznek menekültként Magyarországra, a kárpátaljai magyarság élelme is egyre fogy. Ezért ebben az évben a tartósélelmiszer-gyűjtést az otthon maradottak és a menekültek megsegítésére fordítja a Katolikus Karitász. A hívek felajánlásukat elhelyezhetik a templomokban a március 20-ai vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 20-tól 27-ig. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatnak a Karitász segítő munkájába. A 1356-os telefonszám felhívásával hívásonként 500 forinttal tudnak segíteni a rászorulókon.

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így tanít bennünket: „»Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk (kairosz) van, tegyünk jót mindenkivel« (Gal 6,9–10a). (...) A nagyböjt megtérésre, gondolkodásmódunk megváltoztatására hív bennünket, hogy az élet igazságát és szépségét ne annyira a birtoklásban, mint inkább az adakozásban, ne annyira a felhalmozásban, mint inkább a jóság vetésében és a javak megosztásában találjuk meg.” Különösen fontos erre emlékeznünk ezekben a napokban. Csatlakozva a Szentatya szavaihoz, lehetőségeinkhez mérten segítsük rászoruló embertársainkat.

Korábbi közleményükben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai kifejezték közös aggodalmukat az Ukrajnában zajló háború miatt. Kérik a híveket, hogy nagylelkűen, lehetőségeik szerint legyenek segítségére minden menekültnek.

A Katolikus Karitász a Püspöki Konferencia megbízásából már az első naptól kezdve gondoskodik a menekültekről és az otthon maradottakról. A Katolikus Karitász a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitásszal és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitásszal együttműködve végzi szolgálatát a Barabás-Mezőkaszony határátkelőhelyen. Az ideiglenes melegedő mellett található a Karitász-bázis, ahová ukránok, illetve ukrajnai magyarok érkeznek a határállomásról. Az első két napon közel ötezer menekültet fogadtak a Karitász munkatársai. Munkájukat pap is segíti, aki lelkileg is támaszt tud nyújtani a menekülteknek és a segítőknek. A Katolikus Karitász bázisán 13-15 munkatárs és nagy számú önkéntes dolgozik együtt.

Március 1-jén Főtisztelendő Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója Kárpátaljára utazott, hogy felmérje az ottani helyzetet, valamint Munkácsra és Beregszászra vitt ellátmányt munkatársaival. A két teherautónyi adomány tartós élelmiszereket tartalmazott: 525 liter olaj, 9810 doboz májpástétom, 800 kg tészta, 1690 darab zöldborsókonzerv. A szállítmány értéke körülbelül négymillió forint.

Az MKPK köszönetet mond azoknak, akik már eddig is segítettek vagy kifejezték segítő szándékukat.

A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik segíteni az adózók tájékozódását az 1%-os kampány során. Adója 1+1 százalékáról bárki jogosult rendelkezni, aki személyijövedelemadó-bevallást ad be. Ezt a rendelkezést megteheti a 21EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon. A 2018. évben benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes, azt a 2022. évben is figyelembe veszi a NAV.

Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény). Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás felosztása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.

A püspökök döntöttek a Katolikus Karitász országos igazgatójának személyéről. A döntés értelmében a pozíciót újabb három évre Főtisztelendő Écsy Gábor, a Karitász jelenlegi igazgatója tölti be.

A püspökök döntöttek arról, hogy újabb három évre meghosszabbítják a Magyar Katolikus Rádió vezetőinek megbízatását.

A konferencia ülésén Marton Zsolt, az MKPK családreferens püspöke tájékoztatta a konferencia tagjait, hogy a Családok X. Világtalálkozóját, amely egyben az Amoris laetitia családév lezárása, Rómában rendezik meg 2022. június 22. és 26. között. A jubileumi rendezvény mottója: „Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja”.

A világjárvány miatt a szervezők korlátozták a delegációk létszámát, így magyar részről is csak kisebb létszámú küldöttség vehet részt a római programokon. Épp ezért a korábbi találkozóktól eltérően a jubileumi esemény kapcsán nem csak Rómában, hanem az egész világon, egyházmegyei szinten is lesznek programok, kezdeményezések. Ily módon a családok a világjárvány okozta korlátozások ellenére is megélhetik a találkozás örömét az egyházmegyékben szervezett programokon, ugyanakkor az online közvetítéseken keresztül bekapcsolódhatnak a római találkozó eseményeibe is, amelyeken a Szentatya is részt fog venni.

A Konferencia döntésének értelmében a testület Pro Cultura Christiana díjat adományoz Sarbak Gábor irodalomtörténésznek.

Sarbak Gábor a katolikus kultúra, irodalomtörténet, történet- és könyvtártudomány kiemelkedő alakja. Életműve maradandó értéket képvisel, többek között a Magyar Pálos Rend története területén is.

Budapest, 2022. március 3.

Dr. Tóth Tamás

az MKPK titkára

