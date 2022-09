Ünnep Zágonban – A búcsú keretében megáldották az újrafestett templomot

A szentmise előtt a jelen lévő lelkipásztorok közösen imádkoztak, majd Kovács Szabolcs érseki titkár megáldotta a újrafestett templomot és a felújított várkertet. A búcsú szónoka homíliájában egy kérdésre kereste a választ: Mire taníthat minket a Szűzanya élete? Elmondta: lehet, hogy sokunknak okozott fejtörést a Szűzanyához és a szentekhez való viszonyulásunk. Elmondjuk imáinkat, tiszteljük szentjeinket, de sokszor tűnhetnek a múlt emlékeinek is. A Szűzanya Istennek tetsző életet élt. „De feltettük-e a kérdést, hogy mit tanulhatunk tőle?

Vajon lehetséges ma úgy élni, ahogy a Szűzanya tette? Aktuális még az ő példája?”

– hangzottak el a kérdések. A szónok egy történetet mesélt el, ami szimbolizálta a Szűzanya életét születésétől egészen elszenderedéséig.

Kovács Szabolcs érseki titkár kifejtette: három tanulságot emelhetünk ki, amit Szűzanyától tanulhatunk. Az első talán furán hangzik: ne váljunk nevetség tárgyává. Képzeljük el, hogy ha ma valaki ilyen hírrel állna elénk, hogy megszállta a Szentlélek, és ő Isten gyermekét hordja a szíve alatt. Mit mondanánk neki? Lehet, hogy Máriát is többen kinevették, kicsúfolták, megalázták. Ne feledjük el, hogy az angyal csak a jegyesének jelent meg. Mit tesz a Szűzanya? Nem magyarázkodik, nem nyavalyog, bízik önmagában és a Jóistenben – ez lenne az első, amit megtanulhatunk.

A második tanulság: a befektetett munkának mindig van értelme. Erre is a legjobb példa a Szűzanya – mondta a szónok. Hányszor lett volna alkalma félreállni, duzzogni? Amikor Jézus elkezdi nyilvános működését, azt hiszik róla, hogy meg van háborodva. A Szűzanya mégis bízik önmagában és a Jóistenben. A harmadik tanulság, amit magunkkal vihetünk, szépen összefogja az első kettőt, ami nem más, mint a folyamatos újjászületés. Hajlamosak vagyunk úgy nézni a Szűzanya életét, mint valami múltbeli eseményt, ami lezárult, de ő is megszületik értünk minden nap. „A Szűzanya a lelkünkben minden nap megszületik” – mondta Kovács Szabolcs. A Szűzanyára úgy kell gondoljunk, mint aki velünk van, a szívünkben tovább él. Nem hiába mondják a Szűzanyát az Egyház anyjának, hisz az Egyháznak is az a feladata, hogy nap mint nap megújulva hitelesen képviselje és közvetítse az evangéliumot. Ez a papok, püspökök, a pápa és minden keresztény ember feladata. Ez a három, amit magunkkal vihetünk, Mária életében mindig is jelen volt. Az sem véletlen, hogy a felújított templomban elmélkedhetünk ezekről a gondolatokról. A közösség is akkor tud megújulni, ha az belsőleg és külsőleg is látszik rajta – mondta végezetül az érseki titkár.

A szentmise végén Mihály Imre plébános köszöntötte a vendégeket és a híveket, a jelen lévő lelkipásztorokat, Kovács Szabolcs érseki titkárnak, a búcsú szónokának megköszönte, hogy megáldotta az újonnan festett templomot és a felújított várkertet. Kifejezte: mindenki munkájáért hálás, aki hozzájárult ahhoz, hogy szebb legyen az ünnep.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Veres Katalin

Magyar Kurír