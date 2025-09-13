Ünnepélyes szentmisét mutattak be a munkácsi egyházmegyében az új lelkipásztori év kezdetén

Külhoni – 2025. szeptember 13., szombat | 12:53
7

Szeptember 2-án a munkácsi Szent Márton-székesegyházban tartották az új lelkipásztori év ünnepélyes megnyitóját. A szentmisét Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspök mutatta be. Az eseményen jelen voltak papok, szerzetesek és megszentelt életet élő személyek, akik együtt adtak hálát és kérték Isten áldását a rájuk bízott szolgálatra.

Lucsok Miklós OP prédikációjában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy minden jó forrása maga az Isten, aki erőt és kegyelmet ad az embernek: „Ő erős, mi pedig gyengék vagyunk, de hozzá jövünk, hogy merítsünk. Azért vagyunk itt, hogy befogadjuk, majd továbbadjuk ajándékait.”

A keresztény ember egyszerre hivatott Isten kegyelmének befogadására és közvetítésére, hogy „az élő víz folyamai” átáradjanak rajta mások felé – hangsúlyozta a megyéspüspök.

A főpásztor példaként említette az egyházmegye idősebb papjait, akik életükkel tanúsítják, hogy a lelki növekedés soha nem ér véget. „Minél inkább közeledünk Istenhez, annál világosabbá válik, hogy mindig kezdők maradunk előtte.”

Lucsok Miklós püspök arra buzdította a jelenlévőket, őrizzék meg szívüket a rossztól, és engedjék, hogy Krisztus ereje általuk is hatékonyan munkálkodjon.

A szentmise után a Szent István Líceumban konferenciát és közös megbeszélést tartottak. Bemutatták az egyházmegye új lelkipásztorát, Milan Lupták atyát a szlovákiai Szepesi Egyházmegyéből, aki Ungváron és Őrdarmán kezdi meg szolgálatát.

Lucsok Miklós püspök bátorította a jelenlévőket lelki életük elmélyítésére, és emlékeztette őket a lelkigyakorlatok, valamint a jubileumi szentév búcsúinak lehetőségére, amelyeket különösen is a háború áldozataiért lehet felajánlani.

A főpásztor háláját fejezte ki mindenkinek az eddigi szolgálatáért, majd útravalóként így szólt: „Engedjük, hogy Krisztus kegyelme rajtunk keresztül áradjon, és így váljunk mások számára is az élő víz forrásává.”

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #evangelizáció #papi hivatás #pasztoráció #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató