Ünnepélyes szentmisét mutattak be a munkácsi egyházmegyében az új lelkipásztori év kezdetén

Lucsok Miklós OP prédikációjában arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy minden jó forrása maga az Isten, aki erőt és kegyelmet ad az embernek: „Ő erős, mi pedig gyengék vagyunk, de hozzá jövünk, hogy merítsünk. Azért vagyunk itt, hogy befogadjuk, majd továbbadjuk ajándékait.”

A keresztény ember egyszerre hivatott Isten kegyelmének befogadására és közvetítésére, hogy „az élő víz folyamai” átáradjanak rajta mások felé – hangsúlyozta a megyéspüspök.

A főpásztor példaként említette az egyházmegye idősebb papjait, akik életükkel tanúsítják, hogy a lelki növekedés soha nem ér véget. „Minél inkább közeledünk Istenhez, annál világosabbá válik, hogy mindig kezdők maradunk előtte.”

Lucsok Miklós püspök arra buzdította a jelenlévőket, őrizzék meg szívüket a rossztól, és engedjék, hogy Krisztus ereje általuk is hatékonyan munkálkodjon.

A szentmise után a Szent István Líceumban konferenciát és közös megbeszélést tartottak. Bemutatták az egyházmegye új lelkipásztorát, Milan Lupták atyát a szlovákiai Szepesi Egyházmegyéből, aki Ungváron és Őrdarmán kezdi meg szolgálatát.

Lucsok Miklós püspök bátorította a jelenlévőket lelki életük elmélyítésére, és emlékeztette őket a lelkigyakorlatok, valamint a jubileumi szentév búcsúinak lehetőségére, amelyeket különösen is a háború áldozataiért lehet felajánlani.

A főpásztor háláját fejezte ki mindenkinek az eddigi szolgálatáért, majd útravalóként így szólt: „Engedjük, hogy Krisztus kegyelme rajtunk keresztül áradjon, és így váljunk mások számára is az élő víz forrásává.”

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

