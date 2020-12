Ünnepi roráte szentmise Szeplőtelen Fogantatás főünnepén Győrben

Az ünnepi szentmisén Böcskei Győzővel koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora; Bognár István, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet spirituálisa és Méry László püspöki titkár.

Böcskei Győző szentbeszédében Szeplőtelen Fogantatás ünnepén három dologra hívta fel a figyelmet, amelyre a Szeplőtelen Szűz tanít minket advent idején: meg kell tanulnunk Isten szavát meghallani a csendben; befogadni kegyelmét, amely megszabadít a bűntől és minden önzéstől; hogy ezáltal megízlelhessük az igazi örömöt.

A pillanat, amikor Isten emberré lesz, az emberiség sorsának meghatározó pillanata nagy csendben zajlik. Ez a misztérium csendben megy végbe. Az, ami valóban nagy jelentőségű, gyakran észrevétlenül történik, a békés csend sokkal termékenyebbnek tűnik, mint a nagy nyüzsgés. Ez elsősorban arra emlékeztet bennünket, hogy Isten szavát nem a zsivajban és a nyüzsgésben ismerjük fel. Isten személyes és közösségi életünkre vonatkozó tervét nem akkor fogjuk fel, ha felszínesek maradunk, hanem akkor, amikor a legmélyebbre szállunk le, ahol az erkölcsi és lelki erők hatnak. Mária arra hív bennünket, hogy ide szálljunk alá és teremtsünk összhangot Isten akaratával – hangsúlyozta a főcelebráns lelkipásztor.

A második fontos dolog, amit a Szeplőtelen Szűz tanít nekünk, hogy a világ üdvözülése nem az ember, hanem a kegyelem műve. Ez a kegyelem a szeretetet jelenti a maga tisztaságában és szépségében, Isten maga, aki a Bibliában elmondott üdvösségtörténetben nyilatkoztatta ki magát és Jézus Krisztusban teljesedett be. Mária, aki kegyelemmel teljes, arra emlékeztet bennünket, hogy Isten szeretetének ereje sokkal erősebb a gonosznál, fel tudja tölteni az űrt, amelyet az önzés provokál bennünk és a világ történetében. Csak a szeretet menthet meg ettől a mélyre süllyedéstől. Mária azt tanítja, hogy az ember bármilyen mélyre is zuhan, az az Isten számára sohasem túl mély, mert Ő egészen a poklokig jutott el. Szívünk bármennyire is legyen utat tévesztett, Isten szíve mindig nagyobb a mienknél.

A harmadik dolog, amiről a Szeplőtelen Szűz szól nekünk: az a hiteles öröm, amely a bűntől megszabadult szívet tölti el. A bűn szomorúságot hoz magával, amely arra ösztönöz, hogy magunkba zárkózzunk. A kegyelem hozza el a valódi örömöt, amely nem a dolgok birtoklásától függ, hanem a személy legbelső világában gyökerezik, és senki vagy semmi nem szakíthatja el tőle.

A kereszténység örömhír, hirdeti a kegyelem győzelmét a bűn és a halál felett. Meg kell tehát tanulni nemet mondani az önzés szavára, és igent mondani a hiteles szeretetre. Mária öröme azért teljes, mert szívében nincs a bűnnek árnyéka sem.

Záró gondolataiban Böcskei Győző a Boldogságos Szűzanyát kérte, közbenjárásával segítsen bennünket életünk zarándokútján, de most kiváltképpen az adventi úton, hogy mindjobban tudjuk meghallani a csendben az Isten szavát; befogadni kegyelmét, amely megszabadít a bűntől és minden önzéstől; s hogy ezáltal megízlelhessük az igazi örömöt, aki betölti szívünket érkezésével.

Az ünnepi szentmisén zenei szolgálatot végzett a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet énekkara.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Kálmán Imre



Magyar Kurír