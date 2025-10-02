Átadták a kétsopronyi templomtorony felújított süvegét

A Békés vármegyei település templomának alapkőletétele 1937. október 19-én volt; az építkezés a békéscsabai Sutják Mihály tervei alapján fejeződött be 1939-ben. A templom számára 1948-ban vették meg a 667 kilogrammos harangot 55 ezer pengőből, amelyből 35 ezret a hívek adtak össze.

Az MTI tudósítása szerint Soltész Miklós államtitkár felidézte: a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében megújult 3800 és megépült kétszáz új templom; előbbibe tartozik a kétsopronyi is. A szlovák nemzetiségűek által használt templomok megújítása pedig hatással van a nemzetiség megmaradására. Soltész Miklós elmondta, hogy a szlovák–magyar kapcsolatok évtizedek óta nem voltak olyan jók, mint most, ezért is kerülhet sor vasárnap a két ország kormányfőjének találkozójára. Hozzátette: az együttműködés hat a két nemzet törvényhozására is, ugyanis a szlovák alkotmányba is belefoglalják azt, „amit nem is kéne: hogy a férfi férfi, a nő nő”.

Völgyi Sándor polgármester az élet ajándékának nevezte a „kétsopronyiságot”, és hozzátette, a település legnagyobb értékét az itt élő igaz emberek, a tótok és a templom jelenti. A mintegy 1200 lakosú községben a Miniszterelnökség 36 millió forintos támogatásából újították meg a templom süvegét; a támogatást a szlovák nemzetiségi önkormányzaton keresztül folyósították.

A magyar és szlovák nyelven celebrált ünnepi szentmisén egy szlovák püspök mellett Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is koncelebrált. Elmondta, hogy a nemzetiségi gyökerek, az identitás és a közösség erősítése céljából hívták meg a szlovák püspököt.

