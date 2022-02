Püspöki szentmisék a megszentelt élet napján egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

A megszentelt élet napján Ternyák Csaba érsek az egri Szent Bernát ciszterci templomban mutatott be szentmisét, ahol együtt ünnepelt az Egri Főegyházmegyében jelen lévő férfi és női szerzetesközösségek tagjaival.

A főpásztor bejelentette, hogy két jezsuita paptestvér az Egri Főegyházmegyében szolgál tovább.

Nagyszerű alkalom ez arra, hogy rácsodálkozzunk egymás hivatására – hangsúlyozta az egri érsek, s külön köszöntötte a jezsuita rend provinciálisát, Vizi Elemért.

Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a szinodalitás témája áthatja ezekben a hónapokban kisebb-nagyobb közösségeinket; s a Szerzetesi Kongregáció is arra buzdítja a megszentelt életet élőket, hogy a közösségek vegyenek részt ebben a szinódust előkészítő folyamatban. Mindenkihez szól a felhívás, hogy lépjen be a kölcsönös meghallgatás dinamizmusába, amely az Egyház minden szintjén zajlik, és amely Isten egész népét bevonja.

Szöveg: Debnár Ádám

Kép: Szent István Televízió – Federics Róbert

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Február elsején, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén a pasaréti Páduai Szent Antal-plébániatemplomban a Budapesten és környékén élő szerzetesek vesperás és szentmise keretében ünnepelték Istennek szentelt életüket.

A szentmisét Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be szerzetes papok koncelebrálásával.

Fotó: Lambert Attila

*

Győri Egyházmegye

Veres András győri megyéspüspök a mosonmagyaróvári piarista rendház Kalazanci Szent József-kápolnájában mutatott be ünnepi szentmisét az egyházmegye szerzeteseinek jelenlétében február 2-án. A házigazda piarista atyákon kívül győri bencések, a kármeliták, a csornai premontrei szerzetesek, valamint a szervita nővérek vettek részt a közös ünnepen.

A főpásztor kiemelte, hogy a szeretet minden megkeresztelt ember feladata, de a szerzetesek, akik fogadalmaikkal a keresztség szentségét különleges elkötelezettségben élik meg, a krisztusi szeretet fényét kell hogy elvigyék minden emberhez munkájukkal és életükkel.

Fotó: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

*

Szeged-Csanádi Egyházmegye

A szegedi dómban az ünnepi szentmisét Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök mutatta be.

Az áldozat, a fény és a találkozás ünnepe a mai. Szűz Mária és Szent József ezen a napon vitték el Jézust bemutatni a jeruzsálemi templomba, aki valójában ekkor találkozott először hívő népével, és ekkor áldozták fel őt Istennek. Az áldozatot jelképezi a gyertya is. A viasz megsemmisül, de eközben fényt ad a körülötte lévőknek. Jézus egész életét feláldozta, világító fény volt – hangsúlyozta a püspök. – Akkor világított a legjobban, amikor a kereszten feláldozta magát, ezért a keresztet nevezhetjük gyertyatartónak is, melyre az ő fényét helyezte Isten, és amely szellemi-lelki fényt ad az egész emberiségnek. Ezt a fényt kell átvennünk; az ő lángja, a szeretet kell, hogy égjen bennünk.

Fotó: Délmagyar.hu

*

Szombathelyi Egyházmegye

Idén Vasváron gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegyében működő szerzetesrendek, szerzetesi közösségek képviselői február 2-án, ahol Székely János megyéspüspökkel együtt ünnepeltek.

Szentbeszédében a főpásztor arra biztatta a szerzeteseket, hogy, akárcsak az agg Simeon vagy a Szűzanya, örömmel öleljék magukhoz Krisztust; sugározzák ezt az örömet, és ne féljenek, ha el is kell égniük, mint a gyertyának.

Mindig adjatok hálát, hogy

Isten nem valamit, hanem titeket akart barátjának, menyasszonyának, társának. A világnak olyan emberekre van szüksége akiket megérintett az Örökkévaló, akiket szíven talált az Isten, akik ismerik a szeretet útját, és ezt a titkot át is adják másoknak

– mondta Székely János.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

*

Veszprémi Főegyházmegye

Urunk bemutatásának ünnepén Udvardy György érsek mutatott be szentmisét Veszprémben, az Érseki Hivatal kápolnájában. A szertartás keretében a Balatonkenesén élő és szolgáló szerzetesnővérek, Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei: Erzsébet és Teréz nővérek megújították fogadalmukat.

Prédikációjában a főpásztor kiemelte: Jézus mindig fénnyel lép be az életünkbe, mindig világosságot, új értelmet ad, új módon engedi látni saját életünket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mi életünk is hasonló az Övéhez. Ez a központi gondolat mutatja meg, hogy miért is ünnepeljük a mai napon a megszentelt élet napját. Ez az ünnep a szerzetesi elköteleződés lényegét mutatja meg. Új fényben látjuk meg az életünket, saját szövetségi elköteleződésünket, új fényben és értelemben látjuk meg a jövőt, a reménységet, mindazt, akik vagyunk.

Mint ahogy Jézus megjelenése a templomban egyértelműen prófétai megjelenés, úgy a szerzetesi közösségek jelenléte is az Egyházban, egyházmegyénkben prófétai megjelenés

– hangsúlyozta Udvardy György veszprémi érsek.

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír