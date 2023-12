Ünnepi vacsorára hívta a támogatott családokat a Kaposvári Karitász

„Karácsonykor nagyon igyekszünk, hogy minden szépen és rendben teljen, s minden úgy alakuljon, ahogy szeretnénk. Díszítjük az otthonainkat, fényekkel emeljük a hangulatot, finom ételeket készítünk, ajándékokat csomagolunk, odafigyelünk a családi találkozásokra. Mégis milyen sokszor előfordul, hogy nem úgy sikerül, ahogyan azt valóban szeretnénk. Jézus születésének a története sem a kisimultságot tükrözi. „Minden a helyén” helyzet sajnos nem volt meg az ő számára sem. Máriával, a kismamával vándorolni, a szüléshez szállás nélkül maradni, égi jeleket látni és váratlanul betoppanó vendégeket fogadni nem egy jól előkészített ünnep alkotóelemei. Mégis, lehet, hogy ez a karácsony olyan szép és boldog lesz, amilyenre vágyunk. Bármilyen is legyen, jó emlékeztetni magunkat arra, hogy Isten jelen van minden körülmények között” – fogalmazott Feketéné Szabó Márta.

„Egy szép családban, otthonban ott van az Isten. A betlehemi történetben az istállóban is jelen van Isten. Egy szép családi környezetben ott van az Isten, de egy csonka családban ugyanúgy ott van az Isten. Hisszük, hogy ma, és most is itt van velünk, hiszen a Szentírásban Jézus azt mondta, hogy „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok!” – tette hozzá az egyházmegyei karitászigazgató.

„Egyetlen valaki volt, aki eldönthette, hogy mikor és hová születik. Ő Jézus Krisztus volt. Ő volt az, aki kiválaszthatta magának a családot, a helyszínt, az időpontot. Jézus nemcsak azzal tanít bennünket, amit elmondott, vagy a csodáival. Azzal is, amit magára vett akkor, amikor emberré lett. Például, hogy úgy választott, hogy egy olyan népnek lett a tagja, akit üldöztek és megvetettek. Le volt igázva ez a nép, gyarmati sorban élt. Jézus egy szegény családot választott” – világított rá Varga László megyéspüspök.

A főpásztor hozzáfűzte, hogy Jézus születhetett volna palotába, gazdag családba, de nem véletlen, hogy egy olyan családot választott, amelyik egyszerű és szegény volt. „Isten Fia közösséget akart vállalni azokkal, akik egyszerűek, szegények, vagy nélkülözők. Nem véletlenül lett hajléktalan. Mikor megszületett, nem kapott szállást. Fedél nélküli volt, így aztán egy istállóban volt kénytelen megszületni. Amikor kisgyermek volt, akkor a király, Heródes üldözte, és menekülnie kellett. Közösséget vállalt azokkal, akik menekültek. A mai napon is sok ezer gyermek hal meg a háborús övezetekben. Egyszerűen meggyilkolják őket, vagy menekülttáborokban vannak.”

„Azt kérem tőletek, hogy amikor ünnepeltek otthon karácsonykor, akkor emlékezzetek meg azokról a gyermekekről, akiknek vagy a szüleit ölték meg, vagy őket, s mondjatok el egy Miatyánkot értük. – fogalmazott a megyéspüspök köszöntőjében. – Rengeteg gyermek van, akinek nincs családja. Jézus ővelük is közösséget vállalt. Egy olyan Istennek vagyunk a gyermekei, aki nemcsak kívülről, felülről néz bennünket, hanem aki úgy döntött, hogy velünk él. Mindenkiben ott él Isten Szentlelke, Szeretete, s ebben az a csoda, hogy mindenki képes szeretni és szeretetet elfogadni.”

A főpásztor szavai után Sábián Nesztor énekművész előadását hallgathatták meg a jelenlévők, majd ünnepi vacsorával, tartósélelmiszer-csomaggal és a gyermekeknek angyalbatyuval kívántak áldott karácsonyt a Karitász munkatársai.

