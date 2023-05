Urunk mennybemenetelét, templombúcsút és aranymisét ünnepeltek Csedregen a görögkatolikusok

A Csedregből származó, idén 50 éve pappá szentelt, s korábban főesperesi feladatokat is ellátó atyát Szemák Miklós, a helyi görögkatolikus egyházközség parókusa invitálta szülőfalujába az ünnepre. A Szent Liturgiára az esperesség papjai – Zelicskovics József, Kudla György, Stan Zsolt, Kozsán István és Simon István – is eljöttek, hogy tisztelettel adózzanak paptestvérüknek, akinek annak idején komoly erőfeszítésébe került érdemlegesen közbenjárni azért, hogy mindannyian eljuthassanak Nyíregyházára, hogy magyar nyelven tanulhassanak teológiát.

Jelen volt a római katolikus plébános Fanea József, Elek Arnold Zoltán halmi református lelkész, valamint az ugyancsak csedregi származású nagybányai római katolikus esperes, Szmutku Róbert is. A csedregi közösség tagjai mellett a szomszédos Kökényesdről, de Szatmánémetiből és Nagypeleskéről is érkeztek hívek, utóbbi településről az ott működő Szent Anna Nőszövetség tagjai is, akik a körmenethez a saját ikonukat is elhozták.

Szentbeszédében ifj. Pallai Béla nagypeleskei parókus a hármas ünnep vezérfonalát követve vont párhuzamot a húsvéti és pünkösdi események között, majd személyes élményeit felidézve méltatta édesapját, aki ugyancsak apjától – a szónok nagyapjától – örökölte a papi hivatást. A kommunizmus időszaka ugyan a Partiumban is hosszú időre illegalitásba kényszerítette a görögkatolikusokat is, de az elvetett mag nem esett sem útszélre, sem sziklára, hanem jó termőföldbe, ahol meggyökerezett, szárba szökkent, és végül bő termést hozott: élő közösséget és számos papi hivatást eredményezett, idén is ketten készülnek Csedregből papnövendéknek.

