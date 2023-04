Úti keresztet újítottak meg Gávavencsellőn

A gávavencsellői templom állagmegóvási munkálatai és az ott álló kőkereszt megújításának mintegy megkoronázásaként 2022 nagyböjtjének harmadik, kereszthódoló vasárnapján a Szent Liturgiát követően került sor a Jaczkó György parókus által készíttetett „pléhkrisztus” megszentelésére és méltó helyére történő felhelyezésére.

A folyamat 2023-ban sem állt meg, a helyi temetőben álló kőkereszt a hívek segítségével megújult és természetesen oda is elkészíttette parókus atya a „pléhkrisztust”.

Ennek felszentelésére és felhelyezésére egy különleges szertartást követően április 8-án, szent nagypénteken a sírbatételi vecsernyét követően került sor. Igazán megrendítő volt annak átélése, hogy szinte a szemünk előtt elevenedett meg Jézus Krisztus szent, üdvösséges és félelmetes szenvedése, a nagypéntek minden fájdalma.

Még inkább különlegessé tette az eseményt az, hogy a korábbi „pléhkrisztus” a temetői kereszt lábánál sírba, megszentelt földbe tétetett, megadatott neki a síri nyugalom.

A jelenlévő hívek részesei lehettek egy csodálatos szertartásnak és egy különleges eseménynek, amelyet követően magukkal vihették a húsvét minden bánatát és örömét. Húsvétvasárnap pedig hittel kiálthatták: „Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt”!

Az egyházközségek számára továbbra is fontos feladat a kőkeresztek ápolása, gondozása, hiszen sokfelé láthatunk elhanyagolt út menti kereszteket. Ez szerintem nem csak kötelesség, hanem mai világunkban hitvallássá és egyúttal jelkép is vált. „Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van.” (Mt 10,32)

Mint arról később értesülhettünk, a nagypénteken megélt testet és lelket megerősítő szertartásokkal szinte egyidőben vandál kezek több úti keresztet is megrongáltak a Nyíregyházi Egyházmegyében. A közterületeken, temetőkben és az út mentén felállított és megújult keresztek viszont hittel hirdetik a hívő ember számára, hogy „Velünk az Isten”.

Forrás és fotó: Lordovics László/Nyíregyházi Egyházmegye

