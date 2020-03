Útitársként a beteg mellett – A lelkigondozói szolgálatról tartottak előadást Nyíregyházán

Közös előadásukban Isten vigaszt nyújtó üzenete közvetítésének fontosságára hívták fel a konferencián megjelent védőnők, háziorvosok és szociális munkások figyelmét.

A beteglátogatás – lelkigondozás – segítő szolgálat, amely egységben látja az ember pszichés, spirituális igényeit, és ezek harmóniáját szeretné elősegíteni a betegség, gyász okozta krízishelyzetben és mindezt spirituális előtérben. A szolgálat része a hozzátartozók és a gyógyító közösség tagjainak pszichés, spirituális támogatása is – hangzott el az előadásban. – Amit a beteglátogató adni tud: idő, meghallgatás, figyelem. A lelkigondozó és a beteg közösen járja végig a beteg számára fontos, szomorú vagy derűs állomásokat. Nagyon fontos ebben a szolgálatban az alázat. A másik ember megajándékozza a beteglátogatót a titkaival. Való igaz, hogy a beteg ember legjobb gyógyszere a másik ember.

A szenvedés érték-, hit- és kapcsolati válságot is eredményezhet az emberben. A beteglátogató (lelkigondozó) segít feldolgozni mindazt, amit a beteg válságként, traumaként él meg. Létrejöhet törés az Istennel és a hozzátartozókkal való kapcsolatában. A lelkigondozó nem tanácsot osztogat, hanem abban segít, hogy a beteg megtalálja saját erőforrásait.

Az előadásban szó esett a bizalom fontosságáról is, hiszen ahhoz, hogy egy gyógyító folyamat elinduljon, elengedhetetlen, hogy a bizalom légköre hassa át a beszélgetést. Az egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat munkatársai beszéltek a hozzátartozókkal és az egészségügyi-dolgozókkal való kapcsolatról is. Végül kiemelték: a szolgálat nemcsak emberközpontú, hanem istenközpontú is. A hit, az imádság erőforrás ebben a szolgálatban.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Nyiregyhaza.hu

Magyar Kurír