Elindult a Pécsi Egyházmegye papnövendékeinek Facebook-oldala

„Régóta terveztük, hogy az interneten aktív online jelenléttel támogassuk az Egyházmegye hivatásgondozó és hivatásébresztő tevékenységét” – kezdi a beszélgetést Borbás Sándor, aki kispap társaival együtt elindította Pécsi Egyházmegye papnövendékeinek Facebook- oldalát. A felület lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy személyes megszólalások által betekintést nyerjenek a papnövendékek életébe. Az oldal fényképes posztokkal, rövid bejegyzésekkel és lelkesítő üzenetekkel szólítja meg azokat az érettségiző, pályaválasztás előtt álló fiúkat vagy a fiatal férfiakat, akik nyitottak a papi hivatásra.

„Az oldal bárki számára elérhető, mindenkit biztatunk, hogy keresse fel!” – mondja Sándor. Mihovics Szebasztián szerint fontos, hogy saját történeteik, tapasztalataik elérhetővé váljanak egy olyan felületen, ahol a fiatalok is nap mint nap jelen vannak. „Estéket átívelő beszélgetések alatt született meg az online platform gondolata, amely igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja meg, hanem a meghívottakat teszi alkalmassá a papságra. Ezt a saját hivatástörténetünk is igazolja, ami szintén olvasható az oldalon.”

Egy helyét jól megálló, vidám és boldog pap vagy papnövendék vonzó példa a fiatalok számára. Ezért fontosnak tartom, hogy az Úton vagyunk oldallal reális betekintést nyújtsunk ebbe a világba” – mondja Miklovits Attila papnövedék, aki társaival közösen készíti az online tartalmakat. Nem kattintásvadász cikkekkel szeretnék elárasztani az oldalt, de az sem cél, hogy hírportálokhoz hasonlóan mindenről beszámoljanak, helyette a hivatásébresztésre koncentrálnak. „Tudom, milyen nehéz meghozni a döntést a papi hivatással kapcsolatban, ezért szívesen beszélgetek olyan emberekkel, akik hasonló kérdésekkel szembesülnek, mint amiket nekem is meg kellett válaszolnom. Erre tökéletes felületet biztosít ez a Facebook-oldal!”

A személyes tapasztalatok megosztása mellett a felület a téves sztereotípiák eloszlatását is szolgálja. Dallos Tamás püspöki szertartó, hivatásreferens szerint kifejezetten hasznos, ha az emberek a kispapok nézőpontjából is bepillantást nyernek a papi életbe. „A papi vagy szerzetesi hivatást nem lehet reklámokkal erőltetni, ám egy ilyen felület sokat segíthet abban, hogy akik meghívást kaptak a Jóistentől, vagy érdekli őket ez az élet, megismerjék, mi történik egy papnövendékkel, amikor elindul a papság felé vezető úton” – hangsúlyozza. Bár a fiatalok számára nagyon fontos a vonzó papi példa, az információátadás ugyanúgy lényeges. „Kutatások szerint a papnövendékek körében a hivatás motivációi között a plébánosok hatása, a velük való személyes kapcsolat a legerősebb. Viszont tudjuk azt is, hogy vannak, akik nyitottak ugyan a papi életre, de félnek tőle, mert nem tudják, mire számítsanak. Ezért kell ilyen formában is választ adnunk a számukra, hogy ne hátráljanak meg az ismeretlentől” – összegezte a hivatásreferens.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír