Úton a Várandós Madonnával – Imalánc a Mária Rádió szervezésében a Szombathelyi Egyházmegyében

A cél az, hogy minden héten az egyházmegye más és más családnál legyen a szobor, és amíg ott van, a békéért imádkozzanak együtt. Ehhez egy családi imafüzet is készült. A szervezők szeretnék, ha egy éven át (vagy tartós tűzszünetig) kitartana az imalánc, vagyis 52 család jelentkezését várják.

Mivel az egyházmegye egy szobrot kap, amelynek átvételére a szombathelyi Mária Rádióban kerül sor, ezért elsősorban szombathelyi és környéki településekről várják a jelentkező családokat. (A szobrász alkotása az egyetlen várandós Mária-szobor Magyarországon; eredetije a pálos rend budaszentlőrinci kolostorának templomromjainál áll – a szerk.)

Jelentkezni a szombathely@mariaradio.hu e-mail-címen, illetve telefonon Kótáné Koltay Veronikánál, a +36 30/330 6252-es telefonszámon lehet.

Székely János megyéspüspök buzítását az alábbiakban olvashatják.

Kedves Testvérek!

Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is – egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könnybe kerül, azzal nem törődnek. S a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak.

Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért! A várandós Szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, s gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a Béke Fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor: »Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jóakaratú embereknek.«

Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította: Ne szállj szembe a gonosszal! Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is! Szeressétek ellenségeiteket! Jeruzsálembe szamárháton vonult be mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja: Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, kard által vész el.

Imádkozzunk a békéért!

A Várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön krülbelül 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét.

Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik! Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon!

A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. Ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Felvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt körülbelül 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani.

Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet! Fogadják be szívükbe és családjaikba a Béke Fejedelmét, a Szeretet Királyát!

Székely János püspök Mária Rádióban elmondott buzdítását ITT visszahallgathatják.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír