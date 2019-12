Útravaló – 2019. december 18.

Milyen könnyen ítélkezünk a látszat alapján, és milyen könnyen lezárjuk a lehetőségét is egy-egy kapcsolatnak. Nem igazán hiszünk már a meglepetésekben, abban, hogy egy-egy váratlan helyzetből jó is születhet. Még talán düh és türelmetlenség is van ilyen helyzetekben bennünk. József nehéz helyzetbe kerül, és meg is születik benne a döntés. Ugyanakkor Isten üzenetének hatására az elképzelhetetlent tudja választani, és így részesévé tud válni a megváltás örök tervének. Álmaink, vágyaink néha az elképzelhetetlen közelébe visznek bennünket is. Legmerészebb álmainkban szentekéhez hasonló tetteink és életünk van: merjünk belevágni néha, és hagyjuk, hogy Isten terve szerint alakuljon életünk.

Magyar Kurír