Útravaló – 2019. december 20.

Az angyali üdvözlet középkori ábrázolásain Szűz Máriát legtöbbször olvasás közben látjuk. Így szólítja meg őt Gábor angyal, és fogan meg méhében az Örök Ige. A középkori szerzetesek sokat gyakorolták a lectio divinát, a szent olvasást. A Szentírást vagy a szent atyák szövegeit lassan, elmélkedve olvasták, igyekeztek, hogy minél mélyebbre hatoljanak a szöveg üzenetébe, hogy mit üzen általuk Isten. Lassítsunk ebben is, hogy Istennek alkalmat adjunk rá, lelkünk mélységeit szólítsa meg, és legyen meg bennünk is a Szűzanya készsége: legyen meg a Te akaratod. Nem magányos időtöltés az olvasás, Isten Szentlelke és az ő angyala velünk van olyankor; kérjük is őket, hogy segítsenek kitartónak lenni a csendben és figyelemben.

