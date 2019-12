Útravaló – 2019. december 24.

Zakariás hálaéneke a római zsolozsma minden reggeli imádságában felcsendül. Adjunk ma hálát mi is, hogy eljuthattunk a mai napig; hogy különleges időt kaptunk rá, hogy lelkileg is készülhettünk erre a nagy ünnepre. A hála segít bennünket abban, hogy számot vessünk a kapott jókkal, és megbánhassuk, hogy ha bűneink, mulasztásaink révén nem együttműködtünk a kegyelmet gazdagon osztó Istennel. Szánjuk ma időt arra, hogy fölkeressünk egy csendes templomot még délelőtt, hátha még gyónni is tudunk. Gondolataink, lelkünk elrendezésével tehetjük igazán teljessé az ünnepi készületet. Hagyjunk már néhány dolgot Istenre, és ne akarjunk mi tökéletes ünnepet alkotni, hanem tőle várjuk az ünnep teljességét.

Magyar Kurír