Útravaló – 2019. december 27.

Szent János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe van. Ábrázolásain sas ül a lábainál, mert írásai magasba repítik a lelket, ő másként írja meg Jézus életét is, mint a szinoptikus („egyformán látó”) evangélisták. Az élet igéjét hirdeti nekünk – valóban megújul az életünk Krisztusban, és nagybetűs Életté válnak a mindennapjaink? Hosszú élete vége felé a legenda szerint így tanította a fiatalokat: „A sas ugyan minden madárnál magasabban szárnyal, de neki is le kell szállnia a földre. Ha az emberi lélek kipihente magát, új lángolással tud fölemelkedni az égbe.” Az ünnep után mi is pihenjünk meg, kapcsolódjunk ki, hogy aztán majd új erővel tudjunk újra visszatérni a hétköznapokba.

