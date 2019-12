Útravaló – 2019. december 30.

Milyen szépen dicséri Szent János az olvasóit, milyen szépen látja bennük az Élő Isten kegyelmének hatását, növekedését! Vajon mi ismerjük-e ezt az oldalát szeretteinknek, közösségeinknek? Van-e bátorságunk rá, hogy észrevegyük és dicsérjük bennük a kegyelmes Isten működését? Komoly bizalom kell ehhez, és a kapcsolatok egészen új dimenziója tárulhat föl előttünk, ha erre is figyelünk. És ha így teszünk, a világ is átalakul körülöttünk, új horizontok nyílnak, és mögé tudunk látni annak, amit elénk állít a világ. Tanuljunk Krisztustól, tanuljunk a szentektől, akik mindig többet láttak az anyagi világnál. Ahogyan Anna prófétaasszony is ráérzett, hogy több van a világban, mint amit elsőre kínál.

Magyar Kurír