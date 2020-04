Útravaló – 2020. április 1.

Ebben a vitában ne csak arra figyeljünk, ami elhangzik, hanem arra is, ahogyan vitáznak. Azonnal, fontolgatás nélkül, útszéli stílusban kötekszenek Jézussal, hogy ők szabadok, és nem rabok. Jézus váltig mondja nekik, hogy aki bűnt követ el, az szolgája a bűnnek. Mintha Gárdonyi regényét olvasnánk (Isten rabjai), ahol Szikárdusz testvér tört magyarsággal tanítja Jancsit, a fiatal szerzetest: „Vajon mit gondolsz tied feje: kinek jobb rabja lenni? Úrnak-e? földbirtoknak-e? pénznek-e? asszonynak-e? vagy jóságos Istennek?” Tanítja az öreg az ifjút, hogy mindenki rab, az is, aki nem is sejti. Ma függőségről beszélünk, nem rabságról, és inkább személyiségi jogokról, mint szabadságról.

