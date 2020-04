Útravaló – 2020. április 17.

Időnként születnek kimutatások a különböző népek halfogyasztási szokásairól. Vannak népek, ahol nemcsak a gasztronómiában, hanem a nemzeti szimbólumok között is megtalálható a hal jele. Leginkább a tengerrel határos országok esetében van ez így. Az evangéliumok történetében a Galileai-tenger és a halászat annyira központi jellé tette a halat, hogy magának a Feltámadottnak is titkos jele lett az ikhthüsz. Ha elhagynánk a hallal kapcsolatos történeteket, fölismerhetetlenné tennénk az Írásokat. A Feltámadott első megjelenései között is megtaláljuk a halat, nemcsak mint szimbólumot, hanem úgy is, mint jelzést arról, hogy ő valóságos: eszik velük, halat fogat velük, emberek halászává teszi őket.

