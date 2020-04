Útravaló – 2020. április 23.

Ha olyan valamit vásároltunk a piacon, amit mérni kellett, és ha a mérleg nyelve éppen egyensúlyba került, és láttuk, hogy mennyi az annyi, akkor az ismerős árus, úgy, hogy ezt is lássuk, tett rá még valamennyit. Ez az, amivel többet érünk neki. És tudtuk, hogy nem a következőn hozza be, amivel többet adott. Jézus azt állítja, hogy Isten nem méri szűken a Lelket, nem patikamérlegen méri ki, hanem bőven adja. Sőt, az eredeti szöveg egyenesen azt mondja, hogy mérték nélkül adja, mert „mérhetetlen”. Időközben föltalálták a digitális mérleget, amelyik pontosan annyit mér, amennyi; és számlát is annyiról ad. Se nagyvonalúság, se nagylelkűség – csak mi, vevők maradtunk, és a Teremtő.

Magyar Kurír