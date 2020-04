Útravaló – 2020. április 30.

Jézus rájuk szólt: ne zúgolódjatok! Hol vagyunk már ettől? Zúgolódni ugyanis joga van az embernek – a ius murmurandi, a mormogás joga ezt jelenti. Ami viszont nem azonos a jogos zúgolódással. A zúgolódáshoz való jogot rendesen akkor követeljük, amikor jogtalan a zúgolódásunk. Érezzük és tudjuk is, hogy nincs igazunk teljesen vagy egyáltalán nincs, de fenntartjuk magunknak a jogot a zúgolódásra (és a tévedésre is). A Szentírás bővelkedik zúgolódásokban. Elég, ha csak az Újszövetségben a szőlőmunkásokra gondolunk. Most, amikor Jézus az Eucharisztiáról mint saját testéről beszél, nagyon is értik. Mégis inkább zúgolódnak, úgy tartják, hogy kisebb a bűnük, ha szólnak, mint ha hallgatnak. Éppen fordítva!

Magyar Kurír